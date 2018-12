PRIMELE medicamente pentru prelungirea vieții ar putea să apară curând pe piață ”Daca oamenii ar trai mai mult, cu siguranța ca va fi mult mai bine, dar vor aparea și alte probleme la care nici nu ne gandim. Prelungirea vieții oamenilor ar salva sistemul de pensii, care este aproape de colaps, dar ar elimina și stresul morții”, a mai spus Amalia Diaconeasa. „ Am dezvoltat o noua ipoteza a imbatranirii, cu predicții. In urma experimentelor pe șoareci, am reușit sa le prelungesc viața cu 30 la suta. Substanțele pe care le-am ales au avut efecte asupra duratei medii și maxime de viața a acestor animale. Acest lucru nu este o garanție ca poate funcționa și in cazul oamenilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vorbim despre miracole, de cele mai multe ori, ne gandim la minuni care au schimbat fața omenirii, la fapte glorioase ale celor care au ținut in maini destinele lumii, la scene istorice sau religioase invațate, povestite sau studiate. Insa, cați dintre noi ne bucuram de miracolele adevarate?…

- In primele 9 luni ale anului 2018, societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de 7,47 miliarde lei, in creștere cu 2,1% fața de valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului anterior. Piața asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea…

- Samsung obisnuieste sa intarzie cu actualizarile de software pentru telefoanele sale, chiar daca fac sau nu parte din gamele high-end Galaxy S si Note. Se pare insa ca in cazul actualizarii la Android 9.0 Pie, compania se grabeste putin, mai ales pentru ca vrea sa aduca mai repede pe piata noua sa interfata…

- Tavi Clonda traverseaza cele mai grele momente din viața. Tatal artistului a incetat din viața in aceasta dimineața. Soțul Gabrielei Cristea a vorbit despre probleme de sanatate cu care tatal sau s-a confruntat in ultima perioada, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA.(CITEȘTE…

- Mireasa in vis? Ce rele te așteapta! Subconștientul lucreaza atunci cand dormi, iar visele pe care le genereaza reflecta stari și situații din viața reala. Ai fost mireasa in vis? Uite ce rele te așteapta! Daca te visezi mireasa, dar ești deja casatorita, cel mai probabil ar trebui sa te aștepți…

- Misha a acordat primul interviu, pentru reviste VIVA!, dupa divorțul de Connect-R. Artista a raspuns sincer intrebarilor și a marturisit ca nu regreta ca s-a casatorit la doar 23 de ani. „Nu m-am gandit la nimic… Pur și simplu s-a intamplat. M-am indragostit, eram fericita și am facut acest pas. Totul…