Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, atletii din judetul Suceava au luat startul la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori III, competitie ce s-a desfasurat in sala de la Bacau. Singurele medalii nationale obtinute la aceasta finala au revenit sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, ...

- Sezonul intern de natație debuteaza in Bacau. Intre 21-25 martie, Bazinul de Inot din Bacau va gazdui Campionatul Național de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, eveniment inscris in calendarul competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. In aceasta perioada, conducerea Bazinului…

- FC Viitorul are nu mai putin de sase jucatori convocati la echipa nationala de tineret a Romaniei si unul la Nationala de seniori pentru actiunile loturilor reprezentative din perioada imediat urmatoare. Pentru stagiul de pregatire din Anglia, din perioada 20 27 martie a.c., unde Romania Under 21 va…

- Robert Ionuț Nastase, halterofil legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a caștigat Cupa Romaniei la Juniori 3, ce s-a desfașurat in perioada 13-17 martie, la Bascov, județul Argeș. Alți doi sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Nicușor Irimia Panzaru (cat. 40 de kilograme) și Nicu…

- Sambata si duminica, la Bacau este programata finala Campionatului National de Atletism pentru Juniori III. CSS Constantin Istrati Campina este reprezentata de un singur sportiv, care in prima zi a finalelor a urcat pe podium.

- Alexandru Sibișan, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a fost medaliat cu bronz in finala Campionatului Național de Judo U15, ce s-a desfașurat in perioada 9-11 martie 2018 la Ramnicu Valcea. La Campionatul Național de Judo U15 (Juniori III) au participat trei judoka legitimați…

- Handbaliștii juniori ai CSM Focșani 2007 vor intalni, astazi, in Sala Polivalenta, de la ora 11.00 formația CSS Tecuci intr-o partida ce are importanța unei finale! Daca vor caștiga, elevii antrenorilor Marius Partene, Iulian Neața și Dan Rusu vor fi siguri de un loc in turneul semifinal al Campionatului…

- La finele saptamanii trecute, in Complexul Sportiv „Lia Manoliu” din Bucuresti, s-a disputat etapa finala a Campionatului National de probe combinate in sala, acolo unde atletii constanteni au reusit sa cucereasca nu mai putin de sapte medalii: doua de aur, trei de argint si doua de bronz. Cea mai buna…

- Inotatorii din Mioveni au urcat din nou pe podiumul unei competiții naționale. Asociația Municipala de Natație București a organizat in acest week-end la Centrul Național Olimpic Izvorani, Cupa AMNB - OPEN - Cadeți, Juniori, Tineret, Seniori, la care au participat și sportivi din Mioveni, antrenați…

- Reprezentantii Constantei s au intors cu medalii, sapte, si de la etapa finala a Campionatului National de sala la probe combinate, care s a desfasurat la Bucuresti.Cele mai multe distinctii, trei, i au revenit Ioanei Manoliu LPS Nicolae Rotaru CS Farul; antrenoare, Carmen Botea , care, la pentathlon,…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- In perioada 2-4 martie. gruparea ieseana ACS Top Team a fost reprezentata la Campionatul National de Taekwon-do ITF pentru juniori si seniori. Antrenorul clubului, Alexandru Coroi (2 DAN) a deplasat la Baia Mare, 16 sportivi (11 copii, doi juniori si trei seniori), ei fiind insotiti si de un mic grup…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș confirma faptul ca este unul dintre sportivii importanti ai clubului Corona Brasov. Sportiva secției de patinaj viteza de la Corona Brașov a reușit o evoluție foarte buna in finala Cupei Mondiale de juniori. Patinatoarea antrenata de Bogdan Stanescu s-a clasat pe locul 8 in…

- Atleta Alina Rotaru s-a clasat, duminica, pe locul 9 in finala la saritura in lungime, la Campionatele Mondiale de sala, de la Birmingham. Romania se intoarce fara medalie de la competitia din Marea Britanie. Alina Rotaru a reusit sarituri care au masurat 6,37 metri si 6,41, cu care nu a ajuns intre…

- La sala "Lia Manoliu" din Bucuresti a avut loc astazi finala Campionatului National de Juniori II, Campina fiind reprezentata de un singur sportiv - Andreea Lungu, antrenor Mihaela Marin, care a concurat in proba de aruncarea greutatii.

- Duminica, 25 martie, la Complexul Sportiv „Tomis” din Constanta, se vor desfasura intrecerile Campionatului National de Kung-Fu, la probele de Sanda Light-Fighting si Total-Contact Fighting, editia 2018, pentru copii, cadeti, juniori, seniori si vetereni (veterani doar la Sanda Light-Fighting). Categoriile…

- Juniori ADVERSAR… Sporting Juniorul Vaslui U17 va avea parte, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei – Under 17, de un nou adversar dificil. Gruparea vasluiana va da piept cu echipa similara a FCSB Bucuresti. Partida va avea loc miercuri, 14 martie, ora 14.00. Sporting Juniorul Vaslui (U17) si-a…

- Seminarul de Karate Kyokushinkai pentru Copii, Juniori, Tineret si Seniori va fi organizat de C.S. Karate Kyokushinkai Targu Jiu in perioada 16-18 martie. Evenimentul este coordonat de catre Shihan Horatiu Adrian Neagoie - 6 DAN, in...

- DE VIITOR… In weekend, atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National de atletism in sala, ce s-au desfasurat in sala complexului sportiv “Lia Manoliu” din Bucuresti. La finalul competitiei, doi dintre acestia au reusit sa urce pe podium, castigand…

- Finala selecției naționale pentru Eurovision 2018 a avut loc duminica seara, la București, iar trupa The Humans a fost desemnata drept reprezentanta României.Totuși, unii concurenți par sa fi ramas cu un gust amar în urma finalei.Printre aceștia se numara și Mihai…

- In weekend, atleții cluburilor sportive din județul Suceava au luptat pentru medalii la finalele Campionatului Național de atletism in sala, ce s-au desfașurat in sala complexului sportiv „Lia Manoliu" din București. La finalul competiției, patru dintre aceștia au reușit sa urce pe ...

- In Sala de Atletism a Complexului Național Sportiv „Lia Manoliu” din București s-a incheiat, de puțin timp, Campionatul Național de Juniori 1. Catalin Tecuceanu (CSM Brașov) a caștigat titlul național la 800 de metri, Bogdan Șitoianu (CS Țara Barsei 2011) a devenit vicecampion al Romaniei la lungime,…

- Arena "Lia Manoliu" din Bucuresti a fost ieri gazda primei zile a Campionatului National de Atletism pentru Juniori I (18-19 ani), Campina fiind reprezentata in proba de aruncarea greutatii de doi sportivi, Andreea Lungu sli Marius Vasile, ambii de la CSS Constantin Istrati, ambii in varsta de numai…

- Feli a lansat varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in Bucuresti. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- Recent, la București, s-a desfașurat etapa intai a Campionatului Național de Juniori 3, competiție la care au participat o serie de atleți din județ, legitimați la CSȘ Blaj și CS Orașenesc Cugir. Cele mai bune rezultate au fost realizate de Eduard Casian Birgoz, pregatit de Ioana Bozdog, care a urcat…

- Duminica 11 februarie 2018 s-a incheiat la Cluj-Napoca una dintre seriile semifinale ale Campionatului national individual de sah seniori,editia 2018. Celelalte serii semifinale s-au desfasurat la Bucuresti,Braila,Iasi si Timisoara.Miza competitiei a fost calificarea la Finala nationala care va avea…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie – 24 august. O noutate este faptul ca cei care au obtinut in timpul…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- In cea de-a doua zi a Campionatului National de seniori si tineret de la Bucuresti, atletul Radu Costache (CS Farul Constanta/CS Dinamo Bucuresti, antrenor Alin Larion) a reusit sa cucereasca prima sa medalie nationala la seniori - bronz, devenind totodata campion national la tineret, in proba de 60…

- Diana Bogos Vasluianca Diana Bogos a stralucit la etapa finala a Campionatului Național de atletism in sala, de unde s-a intors cu trei medalii, dintre care una i-a adus titlul național de tineret in proba de 800 m. Atletismul vasluian a fost la inalțime in etapa finala a Campionatului Național de…

- Petre Apostol La Complexul National Sportiv „Lia Manoliu” din Bucuresti, s-a desfasurat, sambata si duminica, o noua editie a Campionatelor Nationale de Atletism pentru seniori si tineret, in sala. A reprezentat cea de-a 48-a editie la nivel de seniori si, respectiv, editia cu numarul 35 pentru tineret…

- Cu ocazia etapei finale a Campionatului National de atletism in sala pentru seniori, tineret si juniori 1, de la Bucuresti, s au inmanat si mai multe carnete de maestru al sportului Printre cei care au primit recunoasterea performantelor obtinute in cariera s au numarat si doi reprezentanti ai Constantei,…

- Sala de atletism din Complexul National Lia Manoliu din Bucuresti a gazduit sambata si duminica Campionatul National de atletism pentru seniori si tineret. CSU Galati si-a onorat participarea la aceasta competitie asa cum se cuvine. Cristi Nicusor Boboc, sportiv care are dubla legitimare Farul Constanta…

- Atletul gorjean, Adrian Garcea, elev al antrenorului Ion Bura a reușit sa doboare un record național la Campionatul de Juniori de la București, acesta inregistrand astfel cea mai buna performanța europeana obținuta de un junior roman. Adrian Garcea, legitimat la CS Pandurii a participat sambata și duminica…

- Reprezentantii Constantei au urcat de sase ori pe podium in prima zi a etapei finale a Campionatului National de atletism in sala rezervat seniorilor, tineretului si juniorilor, care este in desfasurare la Bucuresti.In proba feminina de triplusalt, Cristina Bujin CS Farul CSA Steaua; antrenor, Daniel…

- Cel mai important eveniment intern al sezonului indoor, etapa finala a Campionatelor Nationale rezervate seniorilor si tineretului, va reuni sambata si duminica elita atletismului romanesc, la sala din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti, potrivit unui…

- Prima etapa a Campionatului National de Atletism pentru Juniori II a avut loc astazi la Bucuresti, la sala de atletism din cadrul Complexului "Lia Manoliu", doi dintre cei trei sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina prezenti la competitie urcand la final pe podium. Mai mult, Marius Vasile a reusit…

- Lucian Sova este nascut la 31 mai 1960 si se afla la al doilea mandat de deputat.Primul mandat de deputat PSD l-a avut in perioada 2012-2016, cand a ocupat functia de secretar in cadrul comisiei pentru Transport si Infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor, pe care o ocupa si in prezent.In…

- Gripa a facut deja primele victime din acest sezon. O femeie din București și un copil din județul Salaj au murit in urma cu doar cateva zile, prin complicațiile bolii. Niciunul dintre ei nu avea vaccinul antigripal administrat inainte de a se imbolnavi. In condițiile in care medicii se așteapta la…

- Sambata si duminica, la Bucuresti, in sala de atletism a Complexului "Lia Manoliu" are loc prima etapa a Campionatului National de Atletism. CSS Constantin Istrati Campina a fost reprezentat in prima zi a intrecerilor de doi sportivi, ambii la aruncarea greutatii, Marius Vasile reusind sa urce pe podium,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…

- Cea mai performanta echipa a Liceului cu Program Sportiv din Suceava dupa prima parte a acestui sezon competițional este cea de handbal masculin juniori II. Formația pregatita de antrenorul Iulian Dugan a caștigat toate cele 16 partide disputate pana in prezent in seria A a Campionatului Național. Pentru…

- Prima competitie de atletism din anul 2018 la care au participat sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina a adus primele medalii, dar si primele noi recorduri pesonale, ceea ce demonstreaza forma foarte buna in care se afla sportivii pregatiti de un colectiv tehnic condus de prof. Nicolae Pavel.

- O prima etapa a acestor actiuni de control s-a desfasurat in perioada 30.11.2017 – 20.12.2017, prin verificarea a 5.975 de unitati inregistrate /autorizate sanitar vet-erinar.Controalele oficiale au fost efectuate de catre reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Gheorghe Hagi a avut parte de o veste neașteptata in aceasta dimineața. Vila sa din zona Pipera a Capitalei a fost pradata de hoți! Grupul infracțional a jefuit mai multe case din Pipera, printre care și pe cea a ambasadorului din Pakistan la București, informeaza Digi 24. Angajații lui Hagi au raportat…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…