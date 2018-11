Primele masuri luate de Consiliul de Administratie al CS Minaur Baia Mare Consiliul de Administratie (CA) al CS Minaur Baia Mare ia primele masuri in privinta rezultatelor inregistrate de cele trei echipe ale clubului, respectiv handbal feminin, masculin si fotbal. Joi, 15 noiembrie, membrii CA au decis in cadrul unei sedinte ca fiecare antrenor de la cele trei sectii sa prezinte analiza echipelor pe care le coordoneaza. Potrivit unei hotarari luate in cadrul sedintei de Consiliu de Administratie al CS Minaur Baia Mare, antrenorii celor trei sectii, handbal feminin, masculin si fotbal, vor trebui luni, 19 noiembrie, sa prezinte o analiza a echipelor pe care le coordoneaza.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

