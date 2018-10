Stiri pe aceeasi tema

- Soc si indignare in Bulgaria si in Europa dupa asasinarea jurnalistei de investigatii Victoria Marinova. Autoritatile incearca sa afle daca aceasta crima are legatura cu activitatea profesionala a Victoriei. In ultima emisiune a abordat un subiect la care a contribuit si jurnalistul roman Attila Biro.…

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, sustine ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigatii Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind coruptia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova, directoare si prezentatoare a televiziunii regionale TVN, a fost asasinata ‘intr-un mod deosebit de violent’ sambata, in orasul Ruse, transmite agentiile EFE si AFP titrate de Agerpres. Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, este cel de-al treilea…

- Scene de-o violența ieșita din comun in urma unui atac comis in Germania. Cel puțin trei persoane au fost ranite grav de un individ inarmat cu un cuțit. Autoritațile germane nu au inca indicii potrivit carora atacul ar fi unul de tip terorist. Autorul atacului comis in Ravensburg a fost prins de primarul…

- Attila Biro, jurnalist in cadrul Rise Project, a fost retinut saptamana trecuta de autoritatile din Bulgaria in timp ce investiga, impreuna cu alti jurnalisti bulgari, un caz de frauda cu fonduri europene. Jurnalistul roman a fost incatusat, impreuna cu un jurnalist bulgar, in miez de noapte, pe un…

- Aproape 300 de monede de aur din ultima epoca a Imperiului roman au fost gasite in interiorul unei amfore, ingropata in subsolul unui teatru din orasul italian Como (nordul Italiei), relateaza marti EFE. 'Pentru mine este un caz absolut exceptional, este una din descoperirile care marcheaza istoria',…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…