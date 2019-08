Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de la Caracal se complica tot mai mult pe zi ce trece! Fostul avocat al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a declarat ca sotia lui Gheorghe Dinca s-a intors in casa criminalului dupa disparitia Luizei. A locuit acolo si nu a observat nimic? Cum si-a ascuns Dinca ororile?

- Mama Alexandrei a fost sunata de Gheorghe Dinca in momentul in care femeia era alaturi de un politist ce venise la locuinta ei sa afle mai multe date despre disparitia fetei. Barbatul i s-a adresat cu apelativul "mama soacra" si i-a spus ca fata este bine si urmeaza sa plece in Anglia "sa faca bani",…

- Casa Groazei, așa cum a fost numita locuința in care a stat Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, poate fi descrisa cu greu de catre cei care au ajuns in interior. In curte sunt gropi adanci cimentate, iar in casa geamurile sunt zidite sau acoperite.In spatele gardurilor inalte de 3 metri,…

- Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata disparuta in Caracal, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei. ”Exista primele rezultate. S-au gasit probe de ADN care corespund…

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a facut primele declaratii, dupa ce presupusul criminal a fost dus in fata magistratilor cu propuenre de arestare preventiva pentru 30 de zile. A fost arestat, insa el sustine ca este nevinovat.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!