Primele imagini oficiale din Terminator: Dark Fate

Stiri pe aceeasi tema

- „Imi place Netflix, dar la naiba cu Netflix”, a spus Helen Mirren, marți, pe scena convenției anuale CinemaCon de la Las Vegas. Actrița a fost primita cu ropote de aplauze, cand a vorbit despre noul ei film „The Good Liar”. Dame Mirren a continuat in același stil: „Nu exista nimic mai frumos decat sa…

- Un zbor Ethiopian Airlines, catre Nairobi, s-a prabusit, duminica dimineata, cu 149 de pasageri si 8 membri ai echipajului la bord, a declarat un purtator de cuvant al companiei aeriene pentru Reuters.

- Samsung Galaxy S10 și noul Samsung Galaxy S10+ sunt lansate oficial la aceasta ora, iar pe virginradio.ro iți aratam primele imagini oficiale cu noile modele: Dimensiunile noilor modele Samsung Galaxy S10: Ce include cutia noilor modele Samsung Galaxy S10: Camerele noilor modele Galaxy S10

- Mitsubishi a publicat primele imagini și detalii referitoare la viitorul ASX. SUV-ul constructorului japonez va putea fi admirat in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in 5 martie. Actualul Mitsubishi ASX a fost lansat in 2009, iar in tot acest timp a…

- Au aparut primele imagini cu tragicul accident produs, marti dimineata, pe DN 7, pe raza orasului Lipova, in care au fost implicate un microbus... The post Primele imagini cu accidentul groaznic din Lipova, in care o persoana a murit si alte cinci au fost ranite appeared first on Renasterea banateana…

- Grupul Geely, proprietarul Volvo, pregatește lansarea a 3 modele noi in 2019, printre care un sedan 100% electric și un MPV. Al treilea model ce va fi lansat de chinezi in acest an este un SUV coupe, momentan sub numele de cod "FY11". Geely a publicat primele imagini oficiale cu modelul sau ce va fi…

- Anul trecut, Infiniti a prezentat un exercițiu de design sub forma conceptului Q Inspiration, prototip desenat de Karim Habib, fostul designer-sef al celor de la BMW. Ideea japonezilor a fost ca Infiniti Q Inspiration sa constituie un punct de plecare intr-un proiect major, acela de a dezvolta o platforma…

- La inceputul anului trecut au aparut o serie de zvonuri care spuneau ca producatorului nipon Lexus analizeaza oportunitatea lansarii unor noi versiuni bazate pe modelul LC. Potrivit acelor informații, japonezii iși doreau o decapotabila și o varianta de performanța. Acum, oficialii Lexus au publicat…