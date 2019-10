Lungmetrajul Once Upon a Time... in Hollywood va fi relansat cu patru scene suplimentare

Lungmetrajul „Once Upon a Time... in Hollywood”, al nouălea al lui Quentin Tarantino, va fi relansat cu zece minute de filmări în plus, scrie news.ro.Sony Pictures, care a investit 90 de milioane de dolari în filmul cu Leonardo… [citeste mai departe]