Primele IMAGINI din interiorul Catedralei Notre-Dame după incendiul devastator: Altarul și crucea, neatinse de flăcări O serie de fotografii facute în interiorul Catedralei Notre-Dame din Paris arata gradul de distrugere de pe urma incendiului puternic izbucnit luni seara, imaginile oferind, de asemenea, o mica speranța ca edificiul va putea fi restaurat, transmite sfgate.com. Edificiul este distrus aproape în întregime, dar primele imagini din interiorul cladirii arata ca altarul și crucea sa au ramas neatinse de flacari. La nivelul boltei, exista o gaura uriașa, în dreptul locului unde se afla turla, aceasta prabușindu-se în timpul incendiului. Un oficial… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

Sursa articol: reporterntv.ro

- Franta si intreaga lume sunt in stare de soc. Catedrala Notre Dame din Paris, simbolul acestei tari si unul din cele mai iubite monumente ale crestinatatii, a fost devastata de un urias...

- Incendiul a izbucnit la acoperisul Catedralei Notre Dame, iar turnul acesteia s-a prabusit. Flacarile au inghițit partea superioara a catedralei, incluzand cele doua turnuri de clopot și varful, care s-au prabușit. Insula Ile de la Cite, pe care se afla Notre Dame, a fost evacuata. Incendiul…

- In ediția de luni seara, Asia Express, Cocuța și Boanta au parasit competiția cu lacrimi in ochi. Ruby și Robert, alaturi de CRBL și Oase lupta in continuare, pentru marele premiu de 30.000 de euro. „Nu este timp sa bagi atatea ore de emisie, dar oamenii trebuie sa aiba puțin creier. Noi am obosit foarte…

- Pompierii care incearca de cateva ore sa tina sub control incendiul devastand catedrala emblematica Notre-Dame din Paris au reusit sa salveze "structura" edificiului "in intregime", a declarat seful acestora aflat la fata locului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Putem considera ca structura…

- "Putem considera ca cele doua turnuri ale clopotnitei nordice de la Notre Dame au fost salvate. Structura a fost salvata in totalitate. Pompierii vor continua sa lucreze toata noaptea pentru salvarea operelor de arta", a declarat Jean-Claude Gallet, comandantul Brigazii de pompieri din Paris pentru…

- Salvarea Catedralei Notre-Dame din Paris, prada unui violent incendiu luni seara, “nu este sigura” in pofida mobilizarii a peste 400 de pompieri si utilizarii a 18 furtunuri cu apa, a afirmat secretarul de stat din Ministerul de Interne francez, Laurent Nunez, citat de AFP, informeaza AGERPRES . “Nu…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

