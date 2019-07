Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele șapte persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza agentia Reuters. O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant…

