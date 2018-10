Primele imagini din colectia Moschino pentru H&M! Piele, lanturi si detalii aurii!

Stiri pe aceeasi tema

- O companie aeriana low-cost din Europa, care incepuse sa zboare peste Ocean in aceasta primavara, s-a prabușit. Primera Air, operator low-cost danez, dar care opera în principal pe aeroporturi din Marea Britanie, a sistat toate zborurile luni, la miezul nopții, după 14 ani de activitate.…

- Zi cu mize mari in cadrul Comitetului Executiv al PSD. Ședința a inceput cu o intarziere de jumatate de ora, Liviu Dragnea avand inainte discuții, in biroul sau, cu Viorica Dancila și mai mulți lideri PSD. Toți liderii au intrat in ședința fara telefoane pe care le-au lasat la...

- Companiile de stat, cum ar fi complexele energetice Oltenia si Hunedoara, Nuclearelectrica au fost principalul subiect de discutie in sedinta coalitiei PSD-ALDE care a durat peste trei ore, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. La intrunire a participat si Darius Valcov, consilierul premierului.

- Liderul dreptei franceze, Laurent Wauquiez, a declarat ca 'imigratia de masa' constituie 'o amenintare culturala pentru civilizatia europeana' si ca francezii refuza 'sa devina straini in propria tara', transmite AFP. 'Cum sa nu se inteleaga ca suntem la capatul capacitatilor noastre de integrare…

- Alin Toșca va fi imprumutat de Betis Sevilla la PAOK Salonic. Ex-stelistul e deja in drum spre Grecia. ACTUALIZARE 25 august, ora 10.00. Alin Tosca a semnat cu grecii și va purta tricoul cu numarul sase la PAOK Salonic. S-a pozat, alaturi de impresarul Lucian Marinescu, cu echipamentul noii echipe. Daca…

- O romanca a fost ucisa de propriul nepot, in Italia. Femeia in varsta de 46 de ani a fost strangulata și incendiata in casa. Principalul suspect este chiar nepotul ei, un tanar de 22 de ani. Nicoleta Caciula a fost gasita fara suflare de pompieri in locuința sa din Brunico, un oraș din Italia. Trupul…

- Bianca Dragușanu și-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, acolo unde a prezentat emisiunea „Te vreau langa mine”. Bianca Dragușanu nu va mai lucra la Kanal D. Vedeta și-a incheiat colaborarea cu postul de televiziune respectiv. Potrivit wowbiz.ro , colaborarea dintre postul de televiziune…

- Castelul Corvinilor va gazdui prima prima competiție de show de bar din județul Hunedoara. este vorba de West Bartending Challenge – Etapa Hunedoara, iar scopul evenimentului este de a dezvolta industria ospitalitații din județul Hunedoara și, in același timp, de a promova obiectivele turistice…