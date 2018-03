Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident rutier, marți (20 martie). Avocatul vedetelor se afla in stare grava la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au aparut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu.

- Școli inchise in București vineri, 23 martie. Primarul General, Gabriela Firea, a analizat marți, 20 martie, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentanții ANM București-Ilfov și Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, ultimele…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- Șoc! Bivolaru a murit in urma unui accident rutier: “A decedat la spital…“ Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni,…

- Un fundaș central de la AS Știința Godinești, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier produs vineri seara, pe raza orașului Tismana. Autoturismul condus de acesta s-a oprit intr-un gard, iar pentru a fi scos din mașina a fost nevoie de intervenția pompierilor.…

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Pe 30 octombrie 2017, pe autostrada București-Pitești, la kilometrul 55, un ofițer al Serviciului de Protecție, aflat, potrivit informațiilor existente, in timpul liber cu mașina personala, accidenteaza mortal un barbat care facea autostopul. In acea zi, Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane…

- Victor Slav s-a accidentat pe partia de schi acum doua week-enduri și a avut nevoie de operatie. Prezentatorul TV a fost speriat inainte de operație, fiind ingrijorat de anestezia pe care medicii i-au facut-o in coloana. Bianca Dragusanu a izbucnit IN DIRECT: "Barbatii nu sunt PORCI sau MAGARI,…

- Tanarul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ. El este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit news.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta spun ca starea celor doi…

- Un elev de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala. Din primele informatii, baiatul are fractura de craniu, informeaza Antena3.ro Din primele informatii, incidentul s a petrecut la o scoala din judetul Botosani. Adolescentii ar fi inceput conflictul in sala de curs, iar…

- O tanara a ajuns marti dupa amiaza la spital dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat la marginea orasului Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul dintre Lugoj si Jabar, soferul declarand ca a pierdut controlul masinii cel mai probabil din cauza unei defectiuni tehnice. ”M-a tras in dreapta. M-am…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc in apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul caruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prabușit. Serviciile de intervenție au gasit trupurile neinsuflețite…

- Accindent rutier in zona Selgros. Șoferul unui Audi Q5 nu a acordat prioritate la ieșirea din parcarea Selgros unui autoturism Opel care circula din direcția Ford spre Coșoveni. In urma coliziunii, o femeie de 55 de ani care statea pe ...

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Trei perosane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autoturismul in care circulau a fost scapat de sub control. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, pe DN 29, in localitatea Dumbraveni. Șoferul unui autoturism marca BMW 740, care se deplasa dinspre Botoșani spre ...

- Un accident rutier a avut loc la intrare in localitatea Sura Mica, luni seara, in jurul orei 22. Potrivit turnulsfatului.ro, doua masini sunt implicate in accident. Doua persoane au fost ranite in urma evenimentului.Un sofer constantean, in varsta de 40 de ani, care circula spre Sura Mica dinspre Sibiu…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier, una fiind in stare de inconstienta. Mai multe echipaje de la SMURD acorda asistenta medicala ranitilor, iar politistii audiaza martorii si fac masuratori la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Un accident stupid ce a avut loc pe o strada din Blaj a dus la decesul unui barbat de 49 de ani care mergea pe bicicleta, scrie adevarul.ro.Barbatul s a lovit de usa unui autoturism ce a fost deschisa brusc in fata sa. Soferul a primit inchisoare cu suspendare, iar o firma de asigurari trebuie sa plateasca…

- Șoferul unui autoturism a fost transportat in stare critica la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un tir, dupa care a luat foc. Accidentul a avut loc duminica seara, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Alte doua persoane din autovehiculul barbatului…

- Tiago Mutu s-a apucat de fotbal. Inainte sa invețe sa mearga, fiul managerului de la FRF s-a indragostit de minge! Adi a postat un filmuleț pe site-urile de socializare. Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea / VIDEO Imagini senzaționale din vacanța lui Adi…

- Zeci de valceni fac apel pe toate retelele de socializare pentru a-l ajuta pe un tanar de 20 de ani, din Slatioara, judetul Valcea, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 2 ianuarie 2018, pe DN7 (Valea Oltului). Accidentul rutier a avut loc pe Drumul Național 7, Valea Oltului,…

- Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital luni noaptea, dupa ce autoturismul in care circulau s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp din zona localitatii Cumparatura. Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00.40, pe DN 2, in timp ce un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, conducea un ...

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Avocatul lui Radu Mazare a vorbit, la Antena 3, despre situația fostului edil al Constanței. Acesta a susținut ca fostul primar nu avea interdicție de a parasi țara și nu a fugit din țara.Citeste si: Un politician cunoscut a facut dezvaluiri SOCANTE: 'Am jucat ruleta ruseasca...' „Evident…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in Navodari, in zona Penny Market. Din primele informatii la fata locului s a solicitat interventia elicopterului SMURD. UPDATE. Accidentul a avut loc la intrare in Navodari dupa pod. Din primele informatii victima este un barbat de…

- Un tanar de 18 ani, beat și fara permis, a omorat cu masina un om si a bagat alti doi in spital. Accidentul s-a petrecut marti dimineata, in județul Salaj. „Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup de patru tineri, care…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri, mai bine de trei ore, pe DN 68A Lugoj-Deva, in urma unui accident violent soldat cu un mort și patru raniți grav. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:30, pe raza localitații Coșevița, la kilometrul 53+700, la limita cu județul Hunedoara. Șoferul…

- ACCIDENT… Șoferul care s-a rasturnat cu mașina, miercuri seara, la Solești, a fost la un pas de o tragedie. Doar un noroc chior l-a salvat de la moarte și de la inchisoare, caci era cat pe ce sa faca trei victime. O arata imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins accidentul: in momentul…

- Imagini spectaculoase, joi, in centrul comunei Vladimirescu, la moara. Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier in urma caruia una dintre masini s-a intors cu rotile in sus, in mijlocul drumului. Conducatorul auto care se afla la volanului unui Duster (cu numarul de inmatriculare…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…