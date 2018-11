Sonda spațiala InSight a ajuns cu succes pe Marte și a trimis deja primele imagini de pe planeta Roșie. Dispozitivul creat de NASA are la bord o incarcatura prețioasa – un cip cu numele a 2,42 milioane de oameni. Dupa ce a calatorit șapte luni in spațiu, Insight a aterizat luni seara, in jurul orei 22, pe Marte. Vezi galeria foto + 2 + 2 La doar opt minute de la amarizare, sonda spațiala a trimis primele informații catre NASA, inclusiv o fotografie de pe Marte din locul in care se afla, conform CNN . Cercetatorii NASA au aplaudat frenetic dupa ce au primit confirmarea ca sonda a aterizat in condiții…