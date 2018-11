Stiri pe aceeasi tema

- Epava submarinului argentinian ARA San Juan, care avea la bord un echipaj format din 44 de membri și care a disparut in urma cu un an, a fost gasit la o adancime de 800 de metri sub oceanul Atlantic, au informat Fortele Navale din Argentina, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax.

- Un submarin al Fortelor Navale argentiniene a fost gasit la un an dupa disparitia lui, au anuntat sambata dimineata autoritatile, relateaza dpa si AFP. ARA San Juan a fost gasit intr-un loc neprec...

- Epava submarinului argentinian ARA San Juan, care avea la bord un echipaj format din 44 de membri si care a disparut in urma cu un an, a fost gasit la o adancime de 800 de metri sub oceanul Atlantic, au informat Fortele Navale din Argentina, relateaza site-ul postului BBC.

- Epava submarinului argentinian ARA San Juan, care avea la bord un echipaj format din 44 de membri si care a disparut în urma cu un an, a fost gasit la o adâncime de 800 de metri sub oceanul Atlantic, au informat Fortele Navale din Argentina, relateaza site-ul

- Submarinul ARA San Juan a disparut la aproximativ 430 de kilometri de coasta argentiniana la 15 noiembrie 2017. Fortele navale au oprit operatiunile de cautare si salvare la doua saptamani dupa disparitia submarinului. Sursa: Mediafax Missing Argentine submarine FOUND…

- Un submarin al Fortelor Navale argentiniene a fost gasit la un an dupa disparitia lui, au anuntat sambata dimineata autoritatile, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.ARA San Juan a fost gasit intr-un loc neprecizat din Oceanul Atlantic la o adancime de 800 de metri, au anuntat Fortele…

- Un submarin al Fortelor Navale argentiniene a fost gasit la un an dupa disparitia lui, au anuntat sambata dimineata autoritatile, relateaza dpa si AFP. ARA San Juan a fost gasit intr-un loc neprecizat...