Stiri pe aceeasi tema

- Imagini teribile ale potopului care a lovit satul Rachita din județul Alba. Un localnic a reusit sa surprinda momentele in care apa a distrus definitiv așezarea din Ardeal, iar filmulețul va poate afecta emoțional.

- Vremea rea a lovit Calafatul, in aceasta dupa-amiaza, cand in Calafat a cazut grindina de dimensiuni mari. Oamenii au fotografiat fenomenul și au publicat pe rețelele de socializare. Deocamdata nu se știe ce pagube a produs fenomenul meteo, insa cu ...

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- In urma cu puțin timp, salvatorii ajunși la locul accidentului au descoperit un avion de mici dimensiuni, prabușit intr-o zona impadurita. Cei doi barbați au fost zdrobiți la impactul cu solul. Deocamdata nu se știe inca carei companie aparținea avionul. Cauza prabușirii ar putea fi vremea nefavorabila,…

- Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marți, pe raza localitații Drajna din județul Calarași, dupa ce a fost lovit de o tornada. The post Imagini infioratoare! Momentul in care autocarul cu 40 de oameni la bord e lovit si rasturnat de tornada appeared first on Renasterea banateana .

- S-au format coloane intregi la Vama de la Ruse. Romanii merg sa petreaca Pastele la bulgari sau greci, rezervand din timp pachetele de vacanța. Iar aglomeratia deja isi spune cuvantul. Pe podul de la Ruse sunt sute de turisti care vor sa ajunga peste hotare. Insa, inainte de a petrece in Duminica…

- Aproximativ 20 de barbati care purtau uniforme ale paramilitarilor "Frontier Corps" si erau inarmati, a declarat o autoritate provinciala, Haider Ali. Agresorii "au oprit autobuzele pe autostrada Makran si au impuscat mortal cel putin 14 persoane", a mai precizat aceeasi sursa. Oamenii…