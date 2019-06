Stiri pe aceeasi tema

- Mult a fost, puțin a ramas! Carmen Simionescu este in culmea fericirii, caci in mai puțin de 2 luni, artista va deveni mamica pentru prima data. Pana atunci, Carmen mai profita d puținul timp ramas pentru a petrece momente de neuitat in compania iubitului sau, Bogdan Caplescu.

- Zambitori, emotionati si mai mereu cu ochii pe cel mic, tinut in brate cu mandrie de tatal sau, Ducii de Sussex l-au prezentat lumii pe micutul lor. Chiar daca nu au anuntat inca si cum il cheama pe baietel, Printul Harry si sotia sa, Meghan, s-au dovedit a fi pur si simplu fermecati de noul […] Primele…

- Destul de grabit, Razvan Ciobanu a incheiat rapid o intalnire cu avocata lui, pentru ca mai apoi sa se vada cu fostul iubit, dupa ceva timp in care nu s-a mai auzit nimic despre ei. Designerul a declarat mereu ca exista lucruri nerezolvate intre ei și nu spune nu unei impacari și, iata ca inevitabilul…

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro a publicat primele imagini cu Anca Serea gravida pentru a sasea oara! Desi sarcina a fost confirmata de vedeta abia acum, burtica a dat-o de gol. Cel mai tare site de stiri mondene, Spynews.ro, a surprins-o mai devreme decat si-ar fi dorit vedeta sa se afle!

- Carmen Simionescu este insarcinata și urmeaza sa devina mama in vara aceasta. Deși toata lumea așteapta ca artista sa anunțe și data nunții, se pare ca inca nu s-a stabilit daca va face pasul cel mare in ziua creștinarii primului ei copil. Recent, Carmen Simionescu a fost ceruta in casatorie de tatal…

- Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a dezvaluit cum a aflat ca este insarcinata. Aceasta a avut pofte ciudate la ora cinci dimineața. Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Caplescu, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara. Tanara a dezvaluit…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au, astazi, petrecerea nunții, peste 500 de persoane fiind aștepate la evenimentul organizat în comuna doljeana Ișalnița, acolo unde este primar chiar nașul cuplului, Ovidiu Flori, scrie realitateadecraiova.net