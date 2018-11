Prezentatoarea TV Simona Gherghe s-a casatorit in secret in cursul acestei veri cu Razvan Sandulescu. Cei doi au facut cununia civila in 2017, cand Simona era insarcinata in opt luni. Despre acele momente, vedeta a declarat pentru viva.ro: ”A fost foarte emotionant. Mai stateam amandoi si cu teama sa nu nasc, eu avand o sarcina cu probleme. Dar a fost frumos, mai ales ca ne-au fost alaturi prieteni dragi.” In vara acestui an, Simona și Razvan au facut cununia religioasa. Conform viva.ro , evenimentul a avut loc in luna iulie, iar Simona a decis sa țina totul secret. Au fost prezenți cațiva apropiați,…