Stiri pe aceeasi tema

- Cununia religioasa s-a terminat in jurul orei 18.30, iar mirii și invitații au ieșit din biserica și au plecat spre Palatul Snagov, acolo unde petrecerea cu 700 de invitați va incepe in jurul orei 20.00. In timpul ceremoniei religioase a avut loc un mic incident. Uneia dintre domnișoarele de onoare…

- Una dintre fiicele lui Gigi Becali, Teodora, s-a maritat, sambata, iar petrecerea pentru a celebra mirii va fi organizata spre seara, la Palatul Snagov, unde sunt așteptați mai mulți invitați. La biserica din București unde a avut loc slujba, nașei i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri rapide.…

- Cununia religioasa a Teodorei Becali a avut loc la Biserica Sfantului Spiridon cel Nou, iar petrecerea va incepe la ora 20:00 la Palatul Snagov, unde sunt așteptati aproximativ 700 de persoane. La nunta vor participa o serie de personalitați cunoscute printre care Stere Halep, George Hagi, Mirel…

- Sambata, 12 octombrie, are loc nunta fiicei lui Gigi Becali cu alesul ei, Mihai Mincu. Teodora, fiica lui Gigi Becali, și viitorul ei soț au ajuns la biserica unde vor fi cununați religios. Teodora a impresionat pe toata lumea cu look-ul pe care l-a adoptat in cea mai importanta zi din viața ei. Fiica…

- Este zi de sarbatoare in familia lui Gigi Becali! Fiica sa cea mare, Theodora, se marita cu alesul inimii sale, Mihai Mincu. Dupa ceremonia religioasa, cei 700 de invitați vor petrece la Palatul Snagov. Ce urari le-a facut Gigi Becali mirilor?

- Bucurie mare acasa la Gigi Becali! Masini care mai de care mai scumpe, rochii si costume de fite, invitati numai unul si unul! S-au strans toti nuntasii la casa latifundiarului de unde pleaca spre biserica pentru ca Teodora si Mihai Theodor Mincu sa-si uneasca destinele si in fata lui Dumnezeu. Apoi,…

- Casatoria dintre Mihai Mincu si Teodora Becali are loc astazi, astfel ca Gigi Becali a pus totul pa punct, scrie telekomsport.ro. Fiecare detaliu a fost pregatit cu mare atentie, inclusiv vestimentatia membrilor familiei. Pentru acest eveniment special, Gigi Becali si ginerele sau au apelat…

- Fiica lui Gigi Becali, Teodora, a avut aseara cununia civila la hotelul Hilton din Capitala, locație deținuta de George Copos. Gigi Becali a facut spectacol la cununia fiicei sale, care s-a maritat cu Teodor Mihai Mincu. Patronul lui FCSB a scos din buzunar 500.000 de euro pentru nunta care va avea…