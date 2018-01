Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Mesaj postat pe Facebook de soția artistului Ruslan Lazarin, casa acestuia fiind calcata de hoți vineri seara, intre orele 22.10 – 22.30: ”Poza asta aș fi vrut sa o vad in ziare și pe facebook macar o data! Nu citeste nimeni statisticile Poliției despre furturi și violuri. Cifre care au in spate munca…

- In 28 de ani, cați au trecut de la Revoluție, primele trei ligi s-au redus de la 264 de echipe la 106. Regresul a impuținat fotbaliștii cu peste 3.000 de seniori și vreo 5.000 de juniori. Scaderea continua a produs efecte și asupra naționalei, și a echipelor de topDoua finale de Cupa Campionilor Europeni,…

- Un sfert dintre cei care si-au pierdut viata din cauza rujeolei, in Romania, in ultima perioada, nu aveau conditii preexistente, adica afectiuni anterioare acestei boli. Majoritatea celor 38 de pacienti care si-au pierdut viata nu erau insa vaccinati. Poitrivit situatiei raportate de Centrul Național…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Tragedia aviatica din Muntii Apuseni a ingrozit o tara intreaga, mai ales ca primii care au ajuns la aeronava au fost trei moti din Horea. Familia regretatei Aura Ion a intocmit o scrisoare prin care si-au exprimat revolta legata de faptul ca nici acum nu s-a facut dreptate in cazul fiicei lor.

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Actrita ingroasa randurile vedetelor care si-au inceput anul cu o doza consistenta de soare. Uite cum arata concediul ei cu familia. A lasat vremea mohorata din Romania si a zburat spre Emiratele Arabe Unite in cautarea soarelui si a marii. Tily Niculae, impreuna cu sotul si fiica sa, este de aproape…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Restructurarea Guvernului: ALDE nu cedeaza, vrea sa-si pastreze ministerele Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala,…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…

- Amazon, cel mai mare comerciant online din lume, a inceput oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie în Bucureşti, România. Acest birou găzduieşte deja mai multe echipe de ingineri care lucrează…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Sapte minute. Doar de atat a fost nevoie ca un jurnalist britanic sa fie identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere video chineze. John Sudworth a vizitat orasul Guiyang, din provincia Guizhou, pentru a evalua eficienta retelei de camere instalate de China, pe aproape intreg teritoriul tarii,…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Doi hackeri din Romania au reușit sa preia controlul asupra a doua treimi din camerele de supraveghere din spațiul public din capitala Statelor Unite. Acțiunea facea parte dintr-un plan de șantaj, titreaza CNN . Doi hackeri din Romania au luat control asupra a 65% din camerele de supraveghere din spațiul…

- Poetul din Cluj, devenit viral pe Facebook. "Unora comportamentul meu li se pare o ofensa" Un poet clujean, Sandu Catinean din Bontida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tenta patriotica sau critica la adresa situatiei din Romania. Acestea au ajuns virale pe Facebook si sunt citite de sute de…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. Saptamana trecuta au fost inregistrate 82 de cazuri noi, in 15 județe, annunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Sursa: http://evz.ro/epidemia-de-rujeola-nu-s-a-terminat-am-ajuns-la-10198-de-cazuri.html

- Barbatul de 28 de ani se afla de 6 ani in Irlanda. El nu a dorit sa ii fie facut public numele deoarece vrea sa faca o surpriza de neuitat familiei. In ajunul Craciunului va așeza in cutii mari de cadou cate un cec de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, care se afla alaturi de…

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de aproximativ 25 de ani a fost impinsa in fata metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, dar a refuzat sa-si motiveze gestul. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi din statia de metrou Dristor…

- Crima de la metrou a ingrozit Romania. O tanara de 25 de ani a fost impinsa in fata trenului de o femeie care se pare ca nu este la prima tentativa. Victima era pe marginea peronului, cand femeia s-a strecurat in spatele ei. Initial s-a crezut ca este vorba despre o sinucidere sau un accident.

- Detalii șocante ies la iveala în cazul crimei de la metrou, petrecuta aseara în București. Tânara în vârsta de 25 de ani, era însarcinata în câteva luni, și a fost împinsa de catre o femeie care, se pare, nu este la prima tentativa.…

- Pentru a prețui valoarea sportivilor, Asigurarea de accidente a sportivilor este este din ce in ce mai necesara in caz de accidentare a sportivului pe teren sau la antrenament. “Evenimentul pe care il organizeaza colegii de la XPRIMM este bine venit, pentru ca legatura dintre partea comerciala și sport…

- Vasile Balint zis Sile Camataru a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 6 luni inchisoare cu executare, intr un dosar de infractiuni de violenta santaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, informeaza Agerpres.ro. In acelasi dosar,…

- Congresmanul american Steve King s-a intalnit in SUA in biroul sau din Congres cu europarlamentarul roman Laurențiu Rebega. ”Una din cele mai importante intalniri pe care le-am avut in SUA a fost cea cu congresmanul republican Steve King, un lider de varf al luptei pentru pastrarea tradițiilor și…

- Peste jumatate dintre familiile din Romania obișnuiesc sa ia masa impreuna zilnic, arata un studiu realizat de Unisol* in toamna acestui an. Atunci cand vine vorba despre momentul mesei, 4 din 10 romance spun ca cel mai important aspect este sa aiba toata familia in jurul mesei, dar la fel de importante…

- Mihai Gadea a anunțat, in aceasta seara, la ”Sinteza Zilei” ca va da imaginile de pe camerele de supraveghere din Piața Victoriei din momentul incidentului in care a fost implicat un batran. Surpriza insa, primaria are camere care nu stocheaza imaginile. Prin urmare, momentul in care un protestatar…

- "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul din Alba-Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline. Astazi, in Romania, tara cu a 3-a cea mai mare crestere economica de pe glob si cea mai mare din Europa", scrie Voiculescu. El sustine ca nu este singurul caz care era…

- Chiar daca 80 de locuinte sunt sparte in fiecare zi in Romania, multe persoane pleaca de la premisa ca asa ceva nu li se poate intampla tocmai lor. Totusi, pentru ca nu merita sa risti atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul familiei tale sau al angajatilor tai (in cazul in care detii…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Depozitele pe termen lung constituite de straini la bancile locale, care reprezinta in mare parte linii de finantare primite de la actionari, au inregistrat o crestere usoara in septembrie fata de valorile inregistrate in iulie si august, soldul ajungand dupa primele noua luni la 3,2 mld. euro.

- Industria de leasing financiar a inregistrat in primele noua luni din acest an o crestere de 14% a bunurilor finantate, respectiv 7,627 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro), a declarat marti Bogdan Speteanu, presedintele Asociatiei Societatilor Financiare - ALB Romania, potrivit Agerpres.

- Fondul de investitii al lui George Soros a vandut detinerile de actiuni Apple si Snap in trimestrul trecut, reducandu-si in acelasi timp participatiile din alti giganti tech printre care Facebook si Twitter, potrivit CNBC, citat de ZF.Primele imagini cu secretarul de stat Rex Tillerson in…

- Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar al Romaniei” si "El Magico" Raj, a ajuns sa fie incatusat dupa ce i-a pus cutitul la gat unui turc care a “atentat” la nora lui Sile Camataru, aflata in clubul Bamboo alaturi de iubitul ei, Albert. Fiul temutului interlop a incercat sa aplaneze conflictul, insa…

- Nascuta in Urseni, comuna Moșnița Noua, doamna profesor Marioara Poenaru a absolvit cursurile Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” in anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o cariera de excepție in medicina timișoreana, ocupand funcțiile de medic-șef de policlinica, director de…

- Parlamentul a aprobat, marti, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, participarea incepand cu anul 2017, in cadrul coalitiei internationale anti ISIL DAESH, a unui efectiv total de pana la 50 de politisti si jandarmi la activitati de instruire si pregatire a fortelor de politie irakiene, informeaza…

- Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa ce a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, proprietarul spalatoriei si-a dat seama ca hotul este un angajat de-al sau, informeaza Romania TV. "Eu nu am avut probleme cu el niciodata. Pot sa zic ca a fost un angajat…

- Prof.dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit astazi cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania, pe termen scurt si lung, luand…

- Serban Nicolae este de cateva zile in centrul atentiei din cauza declaratiilor facute la inceputul saptamanii. Liderul senatorilor PSD nu renunta si spune ca nu va inceta sa isi exprime opinia, doar pentru ca asa doresc niste „imbacsiti”, asa cum ii numeste demnitarul pe cei care il critica. Iata…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…

- Mircea Badea este una dintre cele mai cunoscute figuri de pe micul ecran din Romania. Nu o data, prezentatorul Antena 3 a povestit ca a fost oprit in trafic de politisti. Acesta are insa o atitudine ostila fata de cei in uniforma cu care a recunoscut ca nu vorbeste decat ceea ce este necesar. In urma…

- Senatorul liberal Florin Citu a publicat recent un raport din care reiese ca Guvernul a taiat 10,6 miliarde de lei din investitii, iar efectele acestei masuri se vor transpune in franarea cresterii economice, cresterea inflatiei si somajului, dar si majorarea la 4,8% din PIB a deficitului bugetar. Estimarile…

- Medicover, companie listata la Bursa din Stockholm, prezinta raportul financiar interimar pentru T3/2017 și raporteaza o creștere a veniturilor de 17,2% in primele noua luni ale anului fața de aceeași perioada a lui 2016, la 427,5 milioane de euro.