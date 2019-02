Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Ovidiu Popescu (24 de ani), fotbalistul infidel de la FCSB, urmeaza sa devina tatic in scurt timp. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini exclusive cu sotia mijlocasului insarcinata.

- Imagini uluitoare filmate in localitatea timișeana Recaș. Doi polițiști care participau la o acțiune de verificare a conducatorilor auto au fost umiliți... The post Politiști umiliti live de catre doi barbati, dupa un control in trafic, intr-o localitate timișeana. „Sa mai mergi la școala sa mai inveti,…

- Lavinia Pirva urmeaza sa devina mama pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se bucura de o vacanța de vis alaturi de soțul ei, Ștefan Banica, iar astazi, bruneta le-a aratat fanilor sai pentru prima data, burtica de gravida.

- DupE ce s-a zvonit cE Maria Ciobanu a murit, vE prezentEm primele imagini cu indrEgita cantEreatE. Unde a fost marea doamnE a muzicii populare romanexti xi ce le trasmite tuturor romanilor pentru noul an care a inceput, vedeti in continuare.

- Crin Antonescu sustine ca, in perioada in care era la conducerea USL, i-a cunoscut pe George Maior și Florian Coldea, insa nu a avut o relatie privata cu ei, asa cum ar fi avut altii, nominalizandu-i pe Victor Ponta și Liviu Dragnea.Citeste si Imagini ȘOCANTE - Trei copii au murit intr-un…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.

- A trecut prin momente cumplite și s-a aflat la un pas de moarte! Acum, Florin Busuioc poate spune ca a renascut dupa ce a suferit un infarct, chiar pe scena, la Craiova. Dupa ce a scapat cu bine de aceasta cumpana și a fost externat, au aparut rapid și primele imagini.