Stiri pe aceeasi tema

- Andreea si Andrei, doi tineri aflati la inceput de drum, au plecat saptamana trecuta la Paris. Acolo, el pregatea cererea in casatorie. Din pacate, ea a murit in timp ce voia sa faca o poza, cazand de la o inaltime de peste zece metri. Ultima imagine publicat de Andreea si Andrei ii prezinta pe amandoi…

- La scurt timp dupa ce Andreea a murit la Paris, in timp ce incerca sa-și faca o fotografie la inalțime, iubitul fetei, Andrei, i-a dat vestea cea trista lui Culița Sterp și chiar i-a oferit cateva sfaturi cu privire la familia pe care o are artistul.

- O tanara de 23 de ani din judetul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata si-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inaltime, chiar in fata barbatului care intentiona sa o ceara de sotie in capitala Frantei. In timpul…

- O femeie din Gilau, județul Cluj, a murit la Paris, chiar inainte ca iubitul ei sa-i ofere inelul de logodna. Tanara de 23 de ani a fost dusa de iubitul ei la Paris pentru acest moment special. Tanara a vrut o poza cu Turnul Eiffel in spate, dar a cazut de la circa zece metri, … Articolul TRAGEDIE:…

- Apropiații tinerei povestesc ca iubitul ei intenționa sa o ceara în casatorie în timpul vacanței romantice din Franța. Tragedia s-a petrecut în timp ce tinerii se aflau în zona Trocadero. Fata s-ar fi urcat pe marginea unei cladiri pentru o fotografie în care sa se vada…

- Potrivit ultimelor informatii, fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața celui care intenționa sa o ceara de soție la Paris. Trupul ei a fost repatriat și duminica a fost condusa pe ultimul drum. Apropiatii fetei povestesc…

- Deflagrația a avut loc în centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Presa franceza anunța ca cel putin 20 de persoane au fost ranite. În urma exploziei s-a declansat un incendiu, iar opt masini au fost incendiate. Explozia…

- O puternica explozie s-a produs in Paris sambata dimineața. Deflagrația a avut loc in centrul capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost distruse sau avariate, spun martorii. Agențiile...