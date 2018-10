Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, s-a casatorit cu logodnicul sau, omul de afaceri Jack Brooksbank, vineri, la capela St. George de la Castelul Windsor, scrie Mediafax.Dupa ceremonia de casatorie de la capela - care a gazduit, pe 19 mai, casatoria prințului…

- In anul 1932, Regina Elisabeta si George al VI-lea, parintii Reginei Elisabeta a II-a, au primit, drept casa la tara, Royal Lodge, din Marele Parc de la Windsor. In curtea casei, locuitorii din Tara Galolor au pregatit si o casuta in miniatura, Y Bwthyn Bach (The Little Cottage), pe care i-au oferit-o…

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii ia modelul lui Harry și invita la nunta sa, care va avea loc pe 12 octombrie la Palatul Windsor, 1.200 de persoane din popor. Eugenie, verișoara prinților Harry și William, se va casatori toamna aceasta cu Jack Brooksbank, a anunțat Palatul Buckingham. Eugenie, in varsta…