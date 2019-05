Stiri pe aceeasi tema

- Avem primele fotografii cu Radu Mazare, fostul primar al Constanței care este adus astazi in țara, dupa fuga din Madagascar. Mazare are de executat noua ani de inchisoare și a fost prins recent in...

- „Aeronava a decolat cu 30 de minute de intarziere. Daca va recupera in zbor, va sosi la timp. Daca nu, intrazierea de la decolare se va regasi si la aterizare", scrie Radu Tudor pe blogul sau. Radu Mazare este escortat la bordul aeronavei de doi ofiteri de politie, care l-au preluat din Madagascar si…

- Fostul edil al Constanței, Radu Mazare va ajunge luni in Romania. Acesta va avea o escala in Paris, iar apoi va ateriza in cursul zilei de luni pe aeroportul Otopeni. Costul repatrierii a fostului...

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la Nehoiu, județul Buzau, Romania. In urma cu puțin timp, salvatorii ajunși la locul accidentului au descoperit un avion de mici dimensiuni, prabușit intr-o zona impadurita. Cei doi barbați au fost zdrobiți la impactul cu solul.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat la noua ani si 10 luni de inchisoare pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in dosarul Polaris. Decizia a fost emisa de Inalta Curte de Justitie si Casatie din Romania si este cu drept de atac.

- La scurt timp dupa finalizarea protestului ”Romania vrea autostrazi”, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc transmite romanilor un mesaj chiar de la locul unde au inceput lucrarile pentru Autostrada Moldovei....

- ULTIMA ORA: Avion prabusit, nu exista supravietuitori. Primele imagini de la locul tragediei VIDEO Cinci persoane au murit in Florida in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni, a anuntat presa americana. Aparatul de tip Piper a aterizat in lacul Okeechobee, iar conform serifului din Palm Beach…