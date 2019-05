Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare are de executat o pedeapsa de noua ani, dupa ce a fost condamnat in dosarul privind retrocedarea plajelor. Sentinta in acest dosar este definitiva. In aceasta seara, fostul edil al Constantei va ajunge in Romania.

- „Aeronava a decolat cu 30 de minute de intarziere. Daca va recupera in zbor, va sosi la timp. Daca nu, intrazierea de la decolare se va regasi si la aterizare", scrie Radu Tudor pe blogul sau. Radu Mazare este escortat la bordul aeronavei de doi ofiteri de politie, care l-au preluat din Madagascar si…

- Radu Mazare nu a cerut azil politic in Franța, a afirmat fratele acestuia, Mihai Mazare. Avocații sai au sesizat insa autoritațile franceze, susținand ca fostul primar al Constanței ar fi fost victima unui abuz in Madagascar. Cererea de extradare nu ar fi fost luata de un judecator, a spus Mihai Mazare.…

- Avocații lui Radu Mazare, aflat in procedura de extradare din Madagascar, au sesizat autoritațile franceze despre un presupus abuz la care fostul primar al Constanței a fost supus, avand in vedere ca decizia extradarii nu a fost luata de un judecator, a precizat, pentru MEDIAFAX, Mihai Mazare.Citește…

- UPDATE: Radu Mazare ar intenționa sa ceara azil politic in Franța. Fostul primar al Constanței le-ar fi transmis acest lucru polițiștilor care il insoțesc, in timpul zborului dinspre Madagascar. Mazare a facut o cerere similara in Madagascar, care insa a ramas fara raspuns. UPDATE Mai sunt doar cateva…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost extradat de autoritatile din Madagascar si va ateriza in aceasta seara pe aeroportul din Otopeni, cu o cursa care vine din Franta. Dupa mai bine de doi ani, fostul primar al Constantei, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare, va ateriza…

- Dupa ce, pe 14 mai, autoritatile din Madagascar au admis cererea de extradare inaintata de Ministerul Justitiei din Romania in ceea ce-l priveste pe fostul primar al Constantei, Radu Mazare, Politia Romana a inceput procedurile pentru aducerea acestuia in tara si a trimis o escorta, formata din politisti…

- Fostul primar al orasului Constanta din Romania, Radu Mazare, condamnat saptamana trecuta la noua ani si 10 luni de inchisoare, a fost prins in Madagascar si arestat pentru sase zile. Informatia a fost confirmata de politia romana, citata de media de peste Prut.