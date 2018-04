Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au publicat prima poza cu individul care a incendiat mai multe mașini in București. Fotografia este o captura facuta de pe camerele de supraveghere aflate in apropiere, anunța Antena 3.Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt…

- Marți dimineața, la ora 04.44, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o casa de locuit, proprietatea lui C.E din localitatea Mușca, comuna Lupșa. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Stației…

- IGNORANTI… Unii proprietarii de terenuri nu asculta recomandarile reprezentaților Inspectoratului petnru Situații de Urgența (ISU), care au anunțat ca este contravenție incendierea intenționata a vegetației uscate. Iata, de pilda, in urma cu puțin timp, pe raza localitații Gura Vaii, comuna Stanilești,…

- Opt mașini au fost incendiate in București, intr-o singura ora, in noaptea de sambata spre duminica. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, care, din primele cercetari, ar fi fost provocat. Reprezentanții ISU București-Ilfov au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, in decurs de…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de sambata…

- Acesta este bilantul a doua accidente de circulatie petrecute in ziua de 26 martie 2018, in Galati. In primul dintre ele, un barbat de 43 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Brailei si ajungand la intersectia cu strada General Alexandru Cernat, nu a pastrat distanta corespunzatoare fata…

- Un numar de 11 persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs sambata seara, intre localitatile Lugojel si Gavojdia, din judetul Timis, 10 dintre acestea fiind transportate la spital, iar una refuzand transportul. Trei dintre victime sunt minori, iar traficul in zona este blocat…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, sambata seara a avut loc un grav accident de circulatie, la sase kilometri de municipiul Lugoj, intre localitatile Gavojdoa si Lugojel, pe DN6- E70. ”In accident sunt implicate trei autoturisme si zece persoane,…

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, sambata…

- In data de 22 martie 2018, la ora 17:57, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o casa de locuit, proprietatea lui T.N. din localitatea Ciuruleasa. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Stației…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la hornul unei case din municipiul Blaj. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Garda Blaj intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un horn, in municipiul Blaj”, potrivit…

- Ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” Vaslui a efectuat un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, vizand “stingerea unui incendiu produs la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap”. Potrivit scenariului, pe 20 martie, ora 11.35, prin apelul…

- In data de 14 martie 2018, la ora 04:07, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un autoturism aflat intr-o parcare, pe str. Toporașilor din municipiu. La fata locului s-au deplasat doua echipaje (șapte subofiteri)…

- Conduceri de institutii de invatamant si primari din judet au raspuns convocarii, la mijlocul acestei saptamani, pentru a-si rezolva socotelile cu securitatea la incendiu. Intrunirea s-a derulat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, in prezenta conducerii ISU si a forului gazda,…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost ranite grav, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal pe DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui. Din cauza accidentului, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani din raionul Soroca. Un copil de doi ani a murit ieri intr-un incendiu izbucnit chiar in casa in care locuia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in locuinta care a luat foc se mai aflau doi copii mai mari.

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- O explozie a avut loc, in cursul acestei dimineți, intr-un apartament situat pe strada Toporașilor, din Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- 23 de pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Ploiesti au intervenit, luni, la un incendiu care se manifesta violent la o casa. Un brarbat a fost ranit in timp ce incerca sa stinga focul.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- "Din primele informatii pe care le avem, accidentul s-a soldat cu sapte victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria Brasov va…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- Peste 50 de metri patrati din acoperisul unei locuinte au fost distrusi in urma unui incendiu izbucnit, sambata seara, in jurul orei 21.00, la o casa din comuna Curtisoara, sat Dobrotinet Deal. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 15 februarie 2018, la un imobil situat in localitatea Garbova de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale, iar la fața locului s-a deplasat și o mașina SMURD. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o casa din localitatea Garbova de Jos, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale, iar la fața locului s-a deplasat și o mașina SMURD. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea…

- Pompierii intervin, miercuri, pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, pe raza localitații Ocna Mureș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea cadavrului. Revenim cu amanunte

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii au fost chemați, marți seara, sa stinga un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case din Aiud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Detașamentul Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au stabilit, dupa ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere ale benzinariei, care a fost cauza exploziei de la statia peco. "Un sofer a alimentat cu combustibil folosind recipiente neconforme. Dupa alimentare s-a produs…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sâmbata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara catre Brașov. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Accident rutier mortal la ieșirea din Sighișoara spre Brașov, intre localitațile Vanatori și Mureni. Trei barbați au murit, iar altul e grav ranit, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR, in județul Mureș. Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața,…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri in jurul orei 17.30, la o casa din localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale. ”Stația Campeni intervine cu doua autospeciale la un incendiu izbucnit la o casa…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Dupa ce au petrecut cu totii intr- un club din Piatra Neamt, scandalagii au iesit afara din local si au inceput sa se imbranceasca. Ulterior cearta s-a intetit iar agresorii au inceput sa isi imparta pumni si picioare. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…