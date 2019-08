Stiri pe aceeasi tema

- Stanel Lacatus, cunoscut sub porecla "Corbu", a fost condamnat recent de Tribunalul Braila. Interlopul, lider al gruparii din Lacu-Dulce, este acuzat ca ar fi pus la cale o razbunare sangeroasa in 2016.

- Cel mai important lider al temutei grupari a Sportivilor traiește o adevarata drama, cu toate ca șefii pușcariei in care iși executa pedeapsa l-au trimis la munca chiar in cartierul in care a cunoscut celebritatea.

- Marcel Lepa, barbatul care duminica a ucis un polițist in Timiș a fost externat din spital. Acesta a fost reținut marți dimineața, dupa ce in sprijinul polițiștilor din Timiș au fost trimise trupe speciale din Arad, Caraș și București. Lepa se ascundea in casa unui prieten și a fost ridicat de trupele…

- Sergei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a declarat, marți, ca este mulțumit de reluarea dialogului cu premierul Viorica Dancila, în calitatea sa de președinte interimar al PSD, dupa ce PES a înghețat relațiile cu social-democrații din România la începutul…

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti, pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile, desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!". Suveranul Pontif a fost intampinat de Klaus și Carmen Iohannis.

- Liviu Dragnea este dus la Penitenciarul Rahova cu o mașina a poliției! Dragnea se afla pe locurile din spate și este flancat de doi polițiști. Liderul PSD nu are catușe la maini și are cartea de identitate in buzunarul de la piept.știre in curs de actualizare

- In urma cu aproximativ jumatate de ora, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a ajuns in tara! Nu fara cantec. Fostul edil a avut parte de un zbor cu peripetii, de la Paris la Bucuresti.

- Au aparut primele imagini cu Radu Mazare in avionul cu care este adus in Romania, dupa extradarea din Madagascar. Dupa o escala la Paris, fostul edil a fost imbarcat intr-un avion TAROM cu destinația București, ce urmeaza sa ajunga luni seara pe Aeroportul Otopeni, in jurul orei...