Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in 1979, produs in doar putin peste 300.000 exemplare, si totusi o legenda. Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul noii generatii. Dar si cu masina camuflata aflata in teste prin muntii din Austria. Dar cum primele imagini cu noua generatie au ”evadat” deja pe instagram... se…

- La multi ani, Laura Cosoi! Astazi vedeta implineste frumoasa varsta de 35 ani. Cu aceasta ocazie speciala, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. Aflata in vacanța de sarbatori cu soțul ei, Cosmin Curticapean, Laura Cosoi a confirmat ca este gravida și ca anul…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Vedeta a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori, probabil, acest eveniment fericit din viața lor.

- E deja traditie! Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Se pare ca de aceasta data au plecat in trei, pentru ca s-a aflat ca actrita este insarcinata in primul trimestru.

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Barbatul suspectat ca a pus la cale explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt-Petersburg a fost filmat de o camera de supraveghere. El a intrat in magazin si si-a lasat un rucsac la bagaje apo a iesit fara el si s-a facut nevazut in multime.

- Oana, sora Deliei Matache, va deveni mamica in foarte scurt timp. Pe contul personal de socializare, cantareata a urcat doua fotografii cu sora ei, fix inainte ca aceasta din urma sa intre in sala de nasteri. A

- Lavinia și Eduard de la MPFM sunt un cuplu extraordinar de frumos, iar in ziua de Craciun s-au pozat langa brad! Momentul pe care toata lumea il așteapta, și anume naștere, se apropie in curand, iar Lavinia și Eduard vor deveni, pentru prima oara, parinți!

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti si locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

- Criminala de la metrou a fost reținuta, la cateva ore dupa comiterea crimei din stația Dristor 1 . Suspecta a fost prinsa de polițiști și audiata pentru stabilirea circumstanțelor in care au avut loc faptele de marți seara. Principala suspecta in cazul crimei de la metrou se numește Magdalena Șerban,…

- Bandai Namco a publicat primele imagini pentru One Piece: World Seeker – un action-adventure pentru PlayStation 4. Primul trailer va debuta in cadrul Jump Festa 2018, care are loc in perioada 16 – 17 decembrie la Makuhari Messe in Chiba, Japonia, iar la standul Bandai Namco Entertainment…

- Actrița Ada Condeescu, una dintre cele mai apreciate tinere artiste din Romania, este insarcinata cu primul ei copil. Ada Condeescu, care marturisea in urma cu ani ca i-ar sta bine sa joace in telenovele , este una dointre actrițele care au reușit sa se impuna in peisajul artistic din Romania, dar și…

- Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul viitorului Sprinter. Utilitara constructorului german va fi prezentata in februarie 2018, iar livrarile vor incepe in primavara anului viitor.

- Dan Negru este unul dintre simbolurile televiziunii care astazi implineste 24 de ani. Se afla in echipa Antenei 1 de la sfarsitul anilor ‘90 si de numele sau se leaga numeroase formate de succes, precum „Ciao Darwin”, „Ziua Judecatii”, „Genialii”, „Ziua Judecatii”, „Te pui cu blondele” sau „Next Star”,…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Lavinia, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a anuntat in urma cu doua luni ca este insarcinata. Eduard, sotul ei, a primit vestea intr-un mod special. Tanara i-a pregatit un tort pe care a scris marea veste. Acum au publicat primele imagini cu burta de gravida.

- Potrivit surselor CANCAN.ro , politistii au descoperit, dupa ce au sosit la locuinta artistei, ca Stela Popescu avea o rana la cap. Politistii spun ca rana de la cap a Stelei Popescu ar fi fost provocata in cadere. Vestea mortii Stelei Popescu a venit ca un cutremur in randul lumii artistice si a fanilor…

- Ca și in cazul sarcinilor anterioare, orice apariție a Ducesei de Cambridge in perioada graviditații este un eveniment urmarit in detaliu de catre admiratorii sai. Iata ca, dupa o perioada in care Kate Middleton a preferat sa stea depare de lumina reflectoarelor și sa renunțe la indatoririle regale…

- Dupa ce intreaga Romanie l-a dat disparut, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta fotografii exclusive cu "Regele" Florin Salam. Din nefericire pentru fanii celebrului manelist, Florin este de nerecunoscut si nu pare deloc intr-o forma fizica buna, imaginile fiind ingrijoratoare. ( CITESTE…

- Dorin Cocos si Raluca Miu au fost surprinsi de paparazzii WOWbiz intr-un mall din zona Baneasa. Raluca Miu parea cea mai fericita femeie din lume, in timp ce Dorin Cocos era extrem de grijuliu cu ea. Dorin Cocos va deveni tata. Iubita afaceristului este insarcinata in 7 luni Cu toate…

- Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a oferit primele detalii despre accidentul inregistrat in aceasta seara la mina de extragere a calcarului din satul Pașcani, raionul Criuleni. Sursa citata subliniaza ca salvatorii au fost alertați in aceasta seara despre accident, in jurul orei…

- Dana Grecu a anunțat vineri ca a fost ultima ediție, in acest format, a emisiunii ”La Ordinea Zilei”, care foarte mult timp a fost lider de audiența pe segmentul sau. Vestea i-a luat prin surprindere atat pe telespectatorii sai, cat și pe oamenii de media care au facut numeroase speculații și interpretari…

- Tenismena americana in varsta de 36 de ani s-a maritat, joi, cu miliardarul Alexis Ohanian (34 de ani). Fostul numar 1 mondial a ales ca tema pentru nunta „Frumoasa și Bestia”, iar invitații nu au avut voie sa faca publice imagini de la eveniment.Serena a avut doua rochii, una pentru ceremonie…

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Noul show, "Asia Express", promite a fi unul incendiar! Vedetele isi vor face de cap in excursia vietii lor, iar primele imagini au aparut deja! Pentru a le vedea, vizioneaza videoclipul de mai jos.

- In urma cu cinci luni, familia lui Jay-Z și a lui Beyonce s-a imbogațit cu doi moștenitori, gemenii Rumi și Sir. Și daca nu v-ați dat seama, primul nume ii aparține fetiței, iar al doilea baiețelului. Ei bine, celebrii parinți n-au fost foarte darnici cu fotografiile micuților lor, insa, weekendul trecut,…

- Noua masina urmeaza sa apara pe piata anul viitor si pastreaza solutia sasiu separat ca si predecesorii sai. Sub capota gasim motorul clasic V6 Pentrastar de 300 CP si un nou motor cu 4 cilindri Fiat care are doi litri si o putere maxima de 200 CP. Gama Wrangler…

- In topul preferintelor ardelenilor din nord-vestul tarii pentru vacanta de Revelion se afla Dubai si Thailanda. Abia pe locul 3 urmeaza statiunea Baile Felix. Locurile in aceste destinatii s-au vandut rapid, iar cele inca disponibile au preturi uriase.

- Ispita Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii este insarcinata. Fosta concurenta a facut publica prima imagine cu burtica de gravida, alaturi de care a scris un mesaj in care iși anunța sarcina. Ispita Nicoleta Dragne va deveni in curand mama. Este mai fericita ca niciodata și a impartașit cu prietenii…

- Andreea Mitu si logodnicul ei, „Perversul de la gradinita” (cum a fost numit, cu umor, fiindca a urmarit-o pe Simona Patruleasa, nefiind vorba nicidecum de vreun pedofil - intreaga povesteA AICI ) sunt nerabdatori sa devina parinti, fericitul moment urmand sa aiba loc in ianuarie, anul viitor.A CANCAN.RO,…

- Sora Deliei, Oana Matache, nu mai are mult pana ce va deveni o mamica fericita, caci evenimentul va avea loc in luna decembrie. Mandra de ipostaza in care ajuns, ea s-a afisat in fata prietenilor cu burtica de gravida.

- E doliu in lumea florarilor. Codin, fiul regretatei Bambina, regina florareselor din Romania a murit ieri. Codin, fiul cunoscutei Bambina, regina florareselor din Romania, a murit ieri din cauza unor complicatii, dupa o operatie la stomac. Barbatul avea doar 43 de ani si ultimele luni le-a petrecut…

- Iulia Vantur se numara printre cele mai apreciate vedete de la noi din tara, este posesoarea unui trup de invidiat, iar cele mai recente imagini nu fac decat sa intareasca si mai mult cele spuse mai sus.

- Boala de care sufera Oana Roman. Vedeta a vorbit despre un moment delicat din viața ei și despre starea de sanatate, care nu este deloc una buna. Oana Roman a ajuns recent la spital , unde a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. In prezent, vedeta urmeaza un tratament și se afla sub…

- Premierul Mihai Tudose a vizitat, sambata dimineata, o piata din Deva, unde a discutat cu vanzatorii de fructe și legume. Prim-ministrul a ascultat problemele localnicilor și a cumparat mare și gutui. Premierul Tudose, insoțit de vicepremierul Marcel Ciolacu, de liderul PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor,…

- Laurențiu, fost concurent in cadrul show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu", s-a casatorit cu iubita lui, insarcinata. Pe rețelele de socializare au aparut deja primele imagini de la fericitul eveniment.

- Se știu capii de serie pentru Cupa Mondiala 2018. Polonia a trimis Spania in urna a doua valorica. Franta se va numara printre favorite la tragerea la sorti a grupelor turneului final din Rusia, dupa ce a urcat pe locul al saptelea in clasamentul FIFA, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres.…

- Razer nu a confirmat in mod oficial ca va anunta un smartphone la inceputul lunii noiembrie, oferind insa destule indicii care sugereaza acest lucru. Se pare insa ca secretele de acest gen nu raman ascunse prea multa vreme in aceasta industrie. O fotografie cu ceea ce pare a fi un prototip al noului…

- Liviu Varciu a devenit tatic din nou luna trecuta, Iubita lui, Anda Calin, a adus-o pe lume pe micuta Anastasia Maria, pe 25 septembrie. Prezentatorul TV mai are o fiica in varsta de 14 ani, dintr-o relatie anterioara, Carmina.

- Liviu Varciu a postat pe Instagram prima imagine cu fetița lui cea mica. Nascuta acum cateva saptamani, micuța a avut parte deja de o ședința foto in toata regula. Imaginea postata de Liviu, in care micuța apare alaturi de sora ei mai mare, Carmina, a strans peste 3000 de aprecieri și foarte multe comentarii…

- Burj Khalifa din Dubai este cea mai inalta cladire din lume, iar intreținerea ei, pe interior, dar mai ales pe exterior, nu este deloc simpla. Totuși, arhitecții care au gandit turnul au luat in calcul nevoia spalarii celor 120.

- Dupa ce a anuntat ca sufera de un sindrom rar, specific femeilor însarcinate, care se manifesta prin greturi severe, Kate Middleton a aparut pentru prima data în public, la o receptie.

- Double Fine a prezentat un clip din versiunea pre-alpha pentru Psychonauts 2: Psychonauts 2 este un action-platformer despre agenți speciali cu (un fel de) puteri telekinetice. Jocul original este considerat un hit, iar continuarea este posibila datorita investitorilor via Fig. Jocul va fi lansat in…