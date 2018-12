Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de calatorii care au fost adusi in Romania pentru a ne promova tara pe Instragram, Facebook sau YouTube, au avut parte si de un tur cel putin inedit prin Capitala. Dupa ce li s-au aratat zonele frumoase din oras, au mers in cele de un ”pitoresc” aparte, cum ar fi Rahova, sau in cartierele…

- Cutremurul de sambata noaptea a fost surprins pe camerele de supraveghere. Un internaut a postat pe Facebook momentul in care s-a produs seismul. La minutul 0.41 incepe sa se miste camera video montata pe un bloc. Clipul video a fost postat de pagina internautului Marin Adrian . Tot el a postat un cli…

- Un vlogger celebru din Romania șs-a casatorit in acest weekend, iar naș de cununie i-a fost nimeni altul decat Silviu Prigoana, o prezența tot mai rara in spațiul public. Marian Ionescu – Mariciu – este un vlogger cunoscut de internautii din Romania pentru vlogul sau in care ne arata cate o zi din…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit și cu o cagula pe fața a amenințat-o pe casierița unei banci din Sectorul 2. Ca printr-o minune, femeia nu a fost ranita și, spun surse din randul anchetatorilor, unul dintre angajati l-a impins pe atacator spre iesire, iar…

- Dorian Popa s-a accidentat grav și a parasit ”Ultimul Trib”. Artistul a luat primul avion și s-a intors de urgența in țara cu asistența medicala pe zbor. Dorian Popa s-a accidentat la genunchi la jocul cu perne, insa dupa ce a vazut despre ce este vorba in proba, Dorian a decis ca poate participa și…