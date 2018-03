Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca „in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in Costa…

- Mai multe imagini cu Elena Udrea si Alina Bica au aparut duminica seara pe Facebook. Potrivit lui Narcis Vlad Barbu, celui care a realizat fotografiile, cele doua s-ar afla in Costa Rica iar scena s-ar fi desfasurat astazi.

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Finalul lunii februarie si inceputul de martie e unul extrem de capriocios in tara noastra, din punct de vedere al vremii. Si asta nu e tot. Meteorologii vin cu vesti teribile. Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghețata", pe…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata și sentimentul de implinire i se citește pe fața. Elena Udrea, in varsta de 45 de ani, a anunțat zilele trecute ca este insarcinata și in cateva luni va deveni mama. Fostul Ministru al Turismului a dezvaluit…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea este insarcinata cu gemeni, la 44 de ani Elena Udrea este insarcinata. Astfel a inceput sa se zvoneasca de cateva saptamani incoace, speculandu-se ca cea mai celebra femeie din politica romaneasca ar urma sa devina mama la 44 de ani. Dupa o perioada de incertitudini, aceasta a confirmat…

- Elena Udrea a recunoscut ca a calatorit Costa Rica pentru a se întâlni cu amica sa Alina Bica și a dezvaluit ca fosta șefa a DIICOT nu se afla într-o stare prea buna de sanatate.

- Elena Udrea a recunoscut ca unul dintre principalele motive pentru care a calatorit Costa Rica a fost revederea cu prietena sa, Alina Bica. Udrea a dezvaluit ca fosta șefa a DIICOT se afla intr-o stare precara, dupa ce s-a mutat in țara aflata in America Centrala.Citește și: Elena Udrea se…

- Elena Udrea dezvaluie ca este insarcinata cu gemeni Fostul ministru Elena Udrea a declarat, sambata, ca este in Costa Rica si ca a vizitat-o pe Alina Bica, precizand ca va reveni in Romania dupa ce va finaliza mai multe proceduri medicale, avand o sarcina gemelara. Fostul ministru sustine ca a…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: udrea-se-teme-de-ce-mai-rau-mi-e-teama-ca-o-sa-ma-intorc-in-pu-carie_1249481.html"…

- Elan Udrea a rabufnit din Costa Rica, unde se afla im vacanța, alaturi de Alina Bica, la adresa procurorilor DNA și a modului in care aceștia iși desfașoara activitatea. Conștienta ca poate sa iși petreaca urmatorii ani in spatele gratiilor, Udrea a avut un discurs cutremurator la adresa statului paralel.

- Elena Udrea a oferit detalii in premiera despre starea de sanatate a lui Alina Bica, fosta șefa DIICOT. Daca mass-media a facut dezvaluiri spectaculoase despre afacerile pe care Bica le desfașoara in Costa Rica, Udrea a afirmat ca prietena sa se confrunta cu probleme majore de sanatate.

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- Udrea a declarat ca iși dorește ca lucrurile sa fie judecate corect in procese și justiția sa fie corecta, sa dispara abuzurile, dar a spus categoric ca nu a fugit din Romania. Elena Udrea a mai precizat ca se afla in vizita la niște prieteni in Costa Rica, dupa ce in urma cu cateva zile a…

- Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde iși duce sarcina mai departe liniștita, departe de agitația din Romania. Fosta apropiata a lui traian Basescu a dezvaluit ca iși petrece timpul alaturi de Alina Bica, fosta șefa DIICOT.

- Dupa ce in presa au aparut informatii conform carora fostul ministru al Turismului, Elena Udrea ar fi plecat din tara si s ar afla in Costa Rica, aceasta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook prin care anunta ca este libera sa calatoreasca pe unde vrea deoarece nu are nicio interdictie impusa.…

- PlecatAƒ din AarAƒ, Elena Udrea lanseazAƒ un nou atac, pe Facebook, susAinA¢nd cAƒ aEzSistemul a dat AYah mat AYi Kovesi a umilit toAi marii politicieni ai AAƒriiaE. De asemenea, fostul ministru se rAƒzboieAYte cu presa care a scris cAƒ a fugit din RomA¢nia A®n Costa Rica, acuzA¢nd-o de manipulare.

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a reactionat dur pe Facebook, dupa ce jurnalistii de la Rise Project au publicat un document din care reiese ca Udrea a aterizat pe aeroportul international San Juan in urma cu o saptamana, pe 7 februarie 2018.

- Dupa Alina Bica, și Elena Udrea a plecat in Costa Rica! Dezvaluirea a fost facuta de jurnaliștii de la Rise Project. Acesștia publica un document din care reiese ca Udrea a aterizat pe aeroportul internațional San Juan in urma cu o saptamana, pe 7 februarie 2018. La scurt timp dupa aparitia acestor…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru a plecat in Grecia, la Atena. Jurnalistii de la Rise Project sustin ca, de fapt, ar fi in Costa Rica, la Aina Bica. Elena Udrea a plecat…

- Elena Udrea a ajuns in data de 7 februarie in Costa Rica, acolo unde se afla de mai multa vreme si Alina Bica. Ea anuntase in urma cu o saptamana ca e plecata din tara, avand in vedere ca nu are nicio interdictie in acest sens.

- O noua ancheta jurnalistica semnata de Rise Project scoate la suprafața legatura pe care controversata Alina Bica o are cu un om de afaceri condamnat definitiv la doi ani de inchisoare. Fosta șefa DIICOT, acuzata intr-un dosar cu un prejudiciu de zeci de milioane de euro, iși traiește zilele in Costa…

- Elena Udrea este plecata din tara, aceasta afirmand ca este plecata in Grecia. Numai ca aceasta si-a amanat revenirea in tara si a alimentat zvonurile carora s-ar ascunde in Costa Rica la prietena ei, Alina Bica. Ultima actualizare: Miercuri, 14 Februarie 2018 12:54

- Elena Udrea trebuia sa se prezinte, astazi, in fața judecatorilor de la instanța suprema. Acesta a anunțat, la ultimul termen, la inceputul anului, ca este in Grecia și ca se afla intr-o clinica, unde se trateaza. Astazi, avocatul fostului ministru al Turismului sustine ca Udrea are in continuare nevoie…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Jurnalistul Sabin Orcan anunța ca Elena Udrea ar fi parasit țara, in pragul unor noi procese penale, iar țara de destinație ar fi Costa Rica. In aceasta țara, cu care Romania nu are acord de extradare, se afla Alina Bica, inculpat cu care activitatea infracționala a Elenie Udrea are multiple interferențe.…

- Udrea afirma ca a mai plecat din tara si o va face si de acum inainte si ca o priveste "fix" pe ea daca pleaca in vacanta sau cu treaba sau daca merge in Costa Rica sa o viziteze pe Alina Bica sau daca s-ar plimba cu ea la Paris. "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii, s-au apucat sa imprastie…

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…

- "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie "pe surse" ca "Elena Udrea a parasit tara"!!!!!!Asa, si??? Si ce daca "am parasit tara"??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati…

- S-a creat o isterie in mediul online despre fostul ministru Elena Udrea spunandu-se ca ar fi plecat in Costa Rica unde se afla fosta sefa DIICOT, Alina Bica. Ceea ce, conform mesajului sau de pe Facebook, este total fals. Se afla la Atena internata la o clinica de fertilizare si ca este „o informatie…

- S-a creat o isterie in mediul online despre fostul ministru Elena Udrea spunandu-se ca ar fi plecat in Costa Rica unde se afla fosta sefa DIICOT, Alina Bica. Ceea ce, conform mesajului sau de pe Facebook, este total fals. Se afla la Atena internata la o clinica de fertilizare si ca este „o informatie…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, spune ca a luat legatura cu clienta sa care a transmis ca se afla in Atena, Grecia. Aparatorul tranmite informația dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca Elena Udrea ar fi pelcata in Costa Rica, unde se afla și Alina Bica, fosta șefa a DIICOT. Citește și …

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica. Cel putin asta sustin surse apropiate fostului ministru al Turismului. Va reamintim ca in urma o luna si jumatate, fosta sefa DIICOT Alina Bica a disparut din tara. Prietena Elenei Udrea se afla tot in Costa Rica. In octombrie 2017, Instanta Suprema a respins cererea…

- Un jurnalist celebru vine cu dezvaluirea zilei: Sabin Orcan sustine ca, potrivit informatiilor sale, Elena Udrea nu s-ar mai afla in Romania. Orcan a scris pe Facebook recent ca surse i-au declarat ca fostul ministru al Turismului ar fi plecat in Costa Rica. De altfel, stim ca in Costa Rica se afla…

- Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook ca reactie a anuntului exmatricularii de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes Bolyai din Cluj. Fostul ministru al Turismului sustine ca n-a reusit sa se pregateasca temeinic pentru cursuri din cauza proceselor pe care le are pe rol.

- Partidul Național Liberal spune ca de astazi incep sa apara primele scaderi de salarii ca urmare a trecerii contribuțiilor catre angajați. Liberalii mai argumenteaza și ca masurile luate de PSD nu au facut altceva decat sa loveasca in comunitațile locale, mai ales cele care au reușit sa atraga investitori…

- Avocata Maria Vasi declara la un post de televiziune ca Alina Bica ar fi suferit pretinsul traumatism invocat de avocați fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, la Londra, ca ar avea probleme la coloana și ca abia dupa accident aceasta ar fi plecat in Costa Rica. Ce nu explica avocata este cum a putut fi…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese. La termenul de ieri, intr-unul din dosarele ANRP, aparatorii Alinei Bica au prezentat judecatorilor instantei supreme un document in limba spaniola din care, spun ei,…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan apartinand…

- Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa sunt tot mai putine dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor. Lista celor trimisi dupa gratii cuprinde fosti ministri, parlamentari,…

- O veste-bomba venea in luna august si anume ca una dintre cele mai cunoscute doamne din politica de la noi a spus ”Da” si a primit inelul de logodna. Nu mai era nici o indoiala ca Elena Udrea se pregatea de nunta, dar acum... un aspect ingrijorator a fost observat la o iesire in public a fostei ”blonde…

- Oana Zavoranu si sotul ei au facut publice cateva fotografii de la cununia religioasa. Nasi le-au fost Silviu Prigoana si sotia lui. Fotografiile au starnit multe controverse, mai ales ca vedeta a avut o tinuta extrem de provocatoare. "Momentul adevarului ...daaa...ala adevaratul!Demon…