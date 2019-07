Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Elena Udrea se afla in Romania, intrucat fostul ministru a renunțat la statutul de refugiat din Costa Rica, dupa cum a marturisit chiar ea, in cadrul unui mesaj facut public pe contul personal de socializare.

- Avocatul Veronel Radulescu, a declarat, luni, ca Elena Udrea este in Romania, decizia de a veni in tara fiind mai veche si nu are legatura cu hotararea Curtii Constitutionale, transmite news.ro.”Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in tara”, a declarat, luni, la Antena 3, avocatul Veronel…

- Elena Udrea s-a intors in Romania. Romania TV a difuzat luni imagini de la locuinta acesteia din Corbeanca. In imagini poate fi vazuta silueta unei femei care tine din brate un copil mic in timp ce trece prin dreptul unei ferestre. Duminica, fostul ministru a parasit Costa Rica, fiind vazuta alaturi…

- Elena Udrea a decis sa paraseasca statul Costa Rica si sa revina in tara dupa ce instantele au decis rejudecarea procesului. "Acest coșmar al Elenei Udrea s-a terminat, iata revine in țara. Și-a evaluat probabil riscurile pe care le implica probabil aceasta venire in țara. Un botez in Romania e…

- Fosta „Blonda de la Cotroceni”, Elena Udrea, s-ar afla in acest moment in Romania, ea hotarand, in cele din urma, sa plece din Costa Rica și sa revina in țara.Ajunsa pe meleagurile natale, Udrea da o importanta lovitura financiara. Citește AICI ce LOVITURA financiara da Elena Udrea - Afacerea care ii…

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in Romania, anunța Antena3, care citeaza surse.Udrea a fugit din Romania in februarie 2018 in Costa Rica. Cateva luni mai tarziu, in iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Patru luni mai tarziu, Udrea și…

- Elena Udrea a plecat, dupa mai bine de un an, din Costa Rica. Aceasta s-a intors in Europa, alaturi de fiica sa si de mama sa, cu un avion de linie, anunta Antena 3.Cele trei au zburat la clasa economic, potrivit Antena 3, televiziune carea difuzat si doua imagini cu Udrea in avion. Momentan,…

- Adrian Alexandrov viseaza la o petrecere de nunta traditionala, in Romania, alaturi de prieteni si de familie. Deocamdata nu stie dacia acest lucru va fi posibil in tara, mai ales ca situatia din Costa Rica a fostului ministru nu este sigura.