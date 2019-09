Pe retelele de socializare au inceput sa fie urcate clipuri cu uraganul Dorian, despre care se spune ca ar fi cel mai puternic cu care s-a confruntat vreodata Bahamas. Departamentul de pompieri si voluntari a confirmat ca a fost inregistrata o viteza a vantului de 297 km/ora, iar pagubele sunt foarte mari.

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex

Abaco #HurricaneDorian2019 #AbacoIslands…