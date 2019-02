Stiri pe aceeasi tema

- A sosit momentul mult așteptat de toți fanii Gabrielei Cristea! Tavi Clonda, soțul vedetei, a postat pe contul lui de Instagram prima imagine cu bebelina din burtica frumoasei moderataore de la Antena Stars. Bucurie mare pentru fanii Gabrielei Cristea! In ultimul trimestru de sarcina și chiar pe ultima…

- Sarbatorile continua, dar Craciunul tocmai ce a trecut! Printre copiii care s-au bucurat de darurile Moșului s-a numarat și Victoria, fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Este al doilea Craciun al micuței, insa primul in care se poate bucura cu adevarat de cadourile ei.

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Este ultimul an in care Victoria, Tavi Clonda si Gabriela Cristea vor petrece Mos Nicolae in trei, asta pentru ca de anul viitor familia se va mari. Frumoasa prezentatoare este insarcinata in sase luni, iar in primavara va aduce pe lume tot o minunatie de fetita.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…

- Jurnalista Crstina Șișcanu a facut dezvaluiri despre sarcina prezentatoarei de televiziune Gabriela Cristea, de care este foarte apropiata. Pe Cristina Șișcanu și Gabriela Cristea nu le leaga doar o frumoasa prietenie, ci mai mult de atat. Jurnalista și partenerul ei de viața, fostul prezentator de…