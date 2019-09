Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu traverseaza o perioada cumplita dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon. Designerul a fost operat de urgența la Istanbul și acum se afla in perioada de recuperare. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, a fost diagnosticat, in urma operației de apendicita facuta, cu Neoplasm…

- Moartea fulgeratoare a lui Teodor, un tanar de 23 de ani din Focșani, i-a lasat fara cuvinte pe care l-au cunoscut. Baiatul era taximetrist in orașul natal și pentru ca lucra noaptea a mancat la un fast-food. In scurt timp, s-a simțit rau, a mers la spital, a primit ingrijiri, a vorbit tot timpul cu…