- Carmen Minune, fata celebrului manelist Adi Minune, este insarcinata! Luni seara, Carmen a aflat ca va aduce pe lume un bebeluș, iar iubitul ei, Bogdan Caplescu, este in culmea fericirii. Potrivit surselor Spynews, ar fi o sarcina la inceput, iar confirmarea a venit in urma cu cateva ore, cand viitoarea…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, fostul acționar dinamovist, este insarcinata cu gemeni și abia așteapta sa le dea naștere.Blondina mai are un copil cu Borcea, Milan. Vedeta a postat recent o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și par foarte fericiți impreuna. Burtica eu crește și…

- „Sunt gravida” – Iata primele imagini cu burtica Andrei, dupa ce a anuntat ca e insarcinata. In urma cu doua saptamani, Andra anunta de fata cu toti colegii de televiziune, la filmari, ca este insarcinata a treia oara. Era doar o gluma facuta de indragita cantareata, insa toti admiratorii ei s-au gandit…

- In timp ce se afla la filmarile unui spot cu ocazia zilei de 1 decembrie, care va rula la PRO TV, Andra, soția lui Catalin Maruța, a afirmat la un moment dat: “Am uitat sa va spun ca si eu sunt gravida”, dupa care și-a mangaiat sugestiv burtica. Afirmația a facut-o, ce-i drept, in gluma! […] The post…

- Astazi, o bomba a explodat in showbiz-ul romanesc! In presa a aparut informația conform careia Gabriela Crsitea ar fi insarcinata pentru a doua oara. Contactat insa de reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, Tavi Clonda a infirmat zvonurile. Așa ca o singura intrebare sta pe buzele tuturor:…

- Andreea Balan (34 de ani) este insarcinata pentru a doua oara! Cantareața a ținut ascunsa pana acum burtica, iar vestea ca este gravida i-a uimit pe toți fanii ei. Artista a dezvaluit ca este insarcinata in cinci luni. Andreea Balan a marturisit, intr-un interviu acordat unica.ro, ca este extrem de…

- Au tot existat in ultima vreme numeroase zvonuri conform carora, Mirela Vaida ar fi din nou insarcinata. Vedeta si-a pus fanii pe ganduri la prima aparitie a emisiunii „Totul pentru Dragoste”, cand a aparut imbracata cu un tricou larg, care parea ca ascunde o burtica de gravida. Acum insa prezentatoarea…