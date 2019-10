Stiri pe aceeasi tema

- Politia din comitatul britanic Essex a descoperit 39 de cadavre au fost descoperite in interiorul unui container al unui camion intr-un parc industrial, informeaza site-ul postului Sky News. Cadavrele au fost descoperite in parcul industrial Waterglade din Grays, la ora locala 1:40…

