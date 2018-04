Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ridicat din preajma unui complex comercial din Sectorul 1 si este audiat la aceasta ora. Anchetatorii nu au, insa, indicii clare ca ar fi barbatul care a incendiat mai multe masini saptamana trecuta. In ultimele zile au fost audiati in jur de 20 de barbati care corespund semnalmentelor.…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ifov, cele trei incendii s-au produs in mai putin de o ora, fiind afectate in total opt masini. Primul incendiu a fost anuntat la 112 sambata, in jurul orei 23.00, in strada Gala Galaction, unde pompierii au gasit…

