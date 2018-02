Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- Șoferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, soț și soție, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Mikloș Geza Alexandru, din Stremț, se face vinovat de comiterea infracțiunii…

- Barbatul suspectat ca si a injunghiat, vineri, fosta sotie intr o gradinita din Capitala a fost retinut de catre politisti, dupa mai multe ore de audieri, potrivit Romania TV. Urmeaza sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Educatoarea a fost transportata…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar...

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul 'Ion…

- Un accident grav a avut loc in Capitala, in urma cu scurt timp. Un barbat de 45 de ani a fost lovit de tramvai, in intersectia dintre Soseaua Viilor si strada Constantin Istrati, potrivit ISU Bucuresti.La fata locului s-au deplasat de urgenta detasamentul de Salvatori, dar si o autospeciala…

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…

- ♦ Pe langa programatori si traducatori, compania cauta si 4 persoane care sa gestioneze recrutarea a peste 1.000 de oameni. Gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, a carui expansiune catre noi teritorii - precum publi­ci­tatea online sau comertul prin ma­gazine…

- Proprietarii din București au inceput sa caute chiriași inca din primele zile ale anului 2018. Cea mai ieftina chirie din Capitala este, in momentul de fața, de 135 de euro pe luna. Daca ți-ai propus sa te muți in chirie sau cauți un „chilipir” pentru a schimba locuința in care stai acum, iata care…

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Inca o bubuitura puternica a spart linistea din zona Unirii - Budapesta. Petardele si artificiile erau demult consumate... Se trecuse in anul nou de trei ore... A fost vorba de un accident de circulatie!

- Parchetul de pe langa Judecatoria Campeni a inregistrat dosarul la instanța de judecata in 11 decembrie 2017. Cauza urmaza sa parcurga etapa camerei preliminare, dupa care va incepe cercetarea judecatoreasca. Narița Flavius Dorel este acuzat de ucidere din culpa, conducerea unui vehicul sub influența…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit unor surse judiciare, este seful SRI Prahova, si-a dat demisia din functie, fiind la dispozitie pentru ancheta interna si pentru cea desfasurata de Parchetul Militar. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00,…

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Un autotursim al Politiei Capitalei a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe strada Berzei, din Capitala, dupa ce autoturismul Politiei Capitalei a patruns intr-o intersectie, fiind lovit de un autoturism taxi, potrivit NEWS.RO. Taximetristul sustine insa ca masina…

- Un accident rutier, în care a fost implicate o masina de politie si un taxi, a avut loc vineri în Capitala, pe strada Berzei. Din imaginile Realitatea.net se vede ca masina politiei a ajuns pe taxi.

- Alina Ciucu avea 25 de ani si locuia de cativa ani la Bucuresti. Aseara, Magdalena Serban, dupa un acces de furie, a impins-o pe sinele de la metrou! Toata Romania este in stare de soc!Alina Ciucu lucra la un restaurant din Capitala. "Era o fata minunata, era cuminte. Ultima oara…

- Polițiștii de investigații criminale bihoreni au efectuat marți noua percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Botoșani, Ialomița și in Capitala, pentru a documenta și proba activitatea infracționala a 11 persoane, banuite de comiterea infracțiunilor de inșelaciune și complicitate la inșelaciune…

- Accidentul din Capitala in care au fost implicate sapte autovehicule ar fi fost provocat de catre soferul unei masini a Jandarmeriei, care era baut, arata primele verificari ale Brigazii Rutiere a Capitalei. Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a…

- Un accident s-a produs, vineri seara pe bulevardul Ștefan cel Mare din București dupa ce o mașina de teren a intrat in refugiul de tramvai. Circulația tramvaielor spre Piața Victoriei este blocata. Mai multe tramvaie sunt blocate pe linie și nu pot inainta din cauza bolidului marca BMW care a ramas…

- Jandarmeria Romana face un apel la populație pentru identificarea persoanelor care au lovit caii in timpul mitingului organizat duminica seara in Capitala. „Dar cu caii ce-ați avut?”… „domnule, domnilor”… care ați ințeles sa va exprimați libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind…

- UPDATE 18:44 Deputatul Radu Vasilica, ranit grav, sambata seara, intr-un accident de motocileta, a fost transportat de la Spitalul din Pitesti, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, acesta avand fracturi multiple, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Regizorul Dan Puican, omul cu care Stela Popescu a fost casatorita timp de 9 ani de zile, a vorbit despre iubirea purtata actritei, cu ani in urma. "Am fost noua ani impreuna, a fost dragostea tineretii mele. La tinerete, cand ai o femeie frumoasa cum e Stela, era imposibil sa nu te indragostesti.…

- Numarul societaților comerciale și persoanelor fizice autorizate intrate in insolvența a crescut in primele zece luni din acest an cu 8,85%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 7.344 unitați, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). …

- Participantii la traditionala parada militara organizata in zona Arcului de Triumf din Capitala se pregatesc de marea defilare. 1 decembrie se apropie, astfel ca se fac pregatiri pentru Parada de Ziua Nationala a Romaniei. Miercuri dimineata, pe terenul de instructie Ghencea a avut loc primul antrenament…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona Doraly Mall. La fața locului a ajuns și un echipaj de la Descarcerare, dar și Poliția Rutiera. În accident au fost implicate doua mașini…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Accident cu un taxi, langa Spitalul Militar din Capitala. Un șofer in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism marca Audi, nu a acordat prioritate intr-o intersecție și a intrat intr-un taxi. Accidentul s-a produs in seara zilei de joi, 16 noiembrie, pe Calea Plevnei, in zona Spitalului Militar…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, șeful diplomației americane, a ajuns miercuri seara in Romania. Potrivit Biroului de Presa al Ambasadei SUA, Tillerson a innoptat la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia și nu are niciun program oficial in Romania.Ambasada SUA…

- Sectoarele industriale, logistica si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele 9 luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de crestere din punct de vedere al proiectelor livrate in acest interval. Potrivit…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu in care au ars trei masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. Potrivit martorilor, ar mai exista alte patru persoane ranite, dar nu au fost identificate la fata locului de catre…

