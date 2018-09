Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a incercat sa jefuiasca o banca din Sectorul 2, amenintand angajatii cu un cutit. Unul dintre angajati l-a impins pe barbat spre iesire, care ulterior a fugit. Nimeni nu a fost ranit si nici nu au fost furate valori.

- Dezvoltatorul imobiliar care deține in proprietate blocul din Sectorul 5 al Capitalei, cel care a ars in noaptea de vineri spre sambata, a fost amendat in doua randuri de primarie pentru lipsa autorizațiilor de construcție in cazul altor imobile, potrivit reprezentanților Primariei Sector 5, scrie…

- Un minor de 14 ani a ajuns pe mana poliției dupa ce a incercat sa fure dintr-un magazin. Incidentul s-a intamplat noaptea trecuta in sectorul Botanica al Capitalei. Adolescentul le-a spus fortelor de ordine ca a actionat impreuna cu cinci prieteni, care au reușit sa fuga.

- Cununia civila a fost oficiata de primarul Capitalei, Gabriela Firea. Cununia religioasa va tot duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Capitala. Prima imagine cu Gina Alexandra, nora lui Liviu Dragnea, in ziua nuntii FOTO Petrecera va avea loc la unul dintre cele mai elegante localuri…

- Au aparut primele imagini de la nunta fiului lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea cu aleasa sa, Gina.Fiul presedintelui PSD se casatoreste azi. Tanarul Valentin Dragnea isi va uni destinul cu Gina Alexandra, fata pe care o iubeste de mai bine de 5 ani.Cununia civila a fost oficiata de primarul Capitalei,…

- Accident fatal in sectorul Botanica al Capitalei. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de o mașina in curtea unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut pe strada Dacia la intrarea de pe strada Independenței.La fața locului au intervenit oamenii legii si o ambulanța.

- Cei doi barbati care au fost retinuti in cazul celor doi paznici gasiti morti, luni dimineata, intr-o cladire dezafectata din Sectorul 6 al Capitalei sunt doi frati originari dintr-un sat din judetul Vaslui.

- Polițiștii din București au reușit sa-l prinda noaptea trecuta pe șoferul fugar care a provocat vineri un dezastru in Capitala, dupa ce a lovit cinci autoturisme si a ranit doi oameni. Cursa nebuna, cu agentii pe urme, a fost surprinsa de camerele de supraveghere si arata cum, disperat, barbatul a incercat…