Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, Catedrala Notre Dame din Paris, una dintre cele mai vechi, mai mari si mai cunoscute din lume, a fost puternic avariata de un incendiu violent. Flacarile s-au ridicat zeci de metri deasupra impunatorului monument gotic a carui istorie se intinde pe parcursul a peste 850 de ani si care se…

- Se scrie istorie în stiinta. Astronomi din întreaga lume si-au unit fortele într-un proiect comun, denumit Event Horizon, pentru a realiza primele fotografii ale unor gauri negre masive.

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul celor doi copii din judetul Galati care au fost batuti de tatal lor. Barbatul care s-a filmat in timp ce-i agresa pe copii, trimitandu-i apoi filmarea sotiei sale, aflata la munca in strainatate, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Fotbalistul Gabriel Tamaș (35 de ani) a ramas în arest în Israel dupa ce a condus sub influența alcoolului și fara permis valabil. Clubul Hapoel Haifa a contestat decizia judecatorului de a prelungi arestul preventiv pentru fundașul român.

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Comanesti, a ajuns in spatele gratiilor pentru 30 de zile, dupa ce a atacat cu salbaticie un barbat din Cajvana in timpul noptii, in locuinta acestuia, de unde a reusit sa fure bani si telefoane mobile, dupa care s-a facut nevazut. In timpul altercatiei dintre cei…

- Este o zi extrem de speciala in familia lui Florin Salam! Betty Stoian și Catalin Vișanescu și-au creștinat astazi fiul, pe Matthias Ștefan, iar acum iși așteapta nerbdatori invitații la petrecerea de botez.

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, au depistat un barbat care era urmarit international pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara a poseda…