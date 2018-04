Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul lui Mihai Morar pentru una dintre fetițele lui a starnit reacții din partea fanilor acestuia. Realizatorul radio a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris cateva cuvinte emoționante. Mihai Morar i-a facut o urare frumoasa uneia dintre fetițe lui, Cezara. “Azi ți-am…

- Un avion Blue Air care pleca de la Cluj-Napoca catre Bucuresti s-a intors din zbor. Problema a aparut la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, potrivit Profit.ro. Unul dintre pasageri a declarat…

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenți la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfașurat chiar la restaurantul lui Catalin. Elena și iubitul ei au venit impreuna și pe toata perioada serii el n-a scapat-o din priviri…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Au aparut primele imagini cu cele doua pasaje supraterane ce ar urma sa fie construite in zona Podu Ros • Este estimata o lungime de aproape 400 metri pentru fiecare pasaj • Constructiile vor face legatura intre splaiurile raului Bahlui prin rondul din Podu Ros • O prima estimare arata ca executia ar…

- In august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepata in casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era casatorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat in 2007. Cei doi au impreuna o fiica, Anastasia.”Vreau ca oamenii care vin la mine sa nu fie musafiri,…

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu video in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena1. Avocatul vedetelor…

- Romania va fi lovita de un nou val cumplit de ger, spun meteorologii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a oferit in exclusivitate pentru Antena 3 informații detaliate despre vremea din urmatoarea perioada.

- Școli inchise in București vineri, 23 martie. Primarul General, Gabriela Firea, a analizat marți, 20 martie, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentanții ANM București-Ilfov și Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Ionel Florian Lixandru, ultimele…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- UPDATE 12:25 Persoana care a detonat obiectul necunoscut a decedat la fata locului. Potrivit informatiilor, barbatul care a intrat in magazin s-a certat cu vanzatoarea care a renuntat sa-i ofere tigari pe datorie. Acesta a iesit si a explodat.

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre cei mai noncomformiști și controversați oameni din radio și televiziune. CV-ul sau este, insa, unul impresionant. Jurnalistul a fost gasit fara suflare, in locuința sa, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune…

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Ferma Vedetelor 2018. Iulia Vantur a ajuns la ferma. Iubita lui Salman Khan a luat-o prin surprindere pe Monica Barladeanu, dupa ce au aparut pe internet imagini cu aceasta la ferma. Fosta prezentatoare TV a avut cate un gand pentru fiecare concurent de la cunoscuta competiție, dar și pentru nea Rața…

- Dezvaluiri dureroase din viata unei foste prezentatoare de la PROTV. Vedeta TV a facut cateva marturisiri despre cea mai grea perioada din viata ei. Olivia Steer, sotia lui Andi Moisescu, a povestit despre cel mai dureros episod din viata ei. Sora ei, Lavinia, a murit in urma cu 8 ani din cauza cancerului.…

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, va deveni mama in curand, fiind insarcinata in cinci luni. Artista e vorbit in exclusivitate pentru "Rai Da' Buni" despre sarcina si despre nunta.

- Dupa o casnicie eșuata, fosta prezentatoare de la Antena 1, Anca Lungu, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de „Regele cosmeticelor”, un potent om de afaceri din Grecia. Mai mult, in trustul Intact se zvonește ca frumoasa prezentatoare este insarcinata.

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Simona Halep (1 WTA) se pregatește intens pentru turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Antrenamentul de astazi a scos la iveala un echipament special creat de Nike pentru liderul mondial. Turneul Premier Mandatory de la Indian Wells se desfașoara in perioada 8 - 18 martie, Halep fiind principala…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…

- De asemenea, circula un zvon ca ar fi și insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau, pe care și-l dorește foarte mult. Vedeta tv s-a logodit cu Silviu Bulugioiu, chiar in prima zi a lui 2018, departe de țara. Tot atunci, cu ocazia vacanței in Thailanda, aceasta i-a spus și un "da" hotarat cererii…

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Adelina Pestrițu a anunțat in urma cu cateva zile ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau , Virgil Șteblea, un om de afaceri din Capitala, cu care are o relație de aproape un an. Adelina și Virgil deja se pregatesc de nunta și nu ne surprinde absolut deloc. Se pare ca in ultimul timp indragita…

- Dupa ce a surprins pe toata lumea atunci cand a anunțat ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau, Virgil Șteblea, Adelina Pestrițu arunca o noua bomba. Vedeta se pregatește de nunta cat de curand, pe degetul sau aflandu-se deja inelul de logodna. Adelina Pestrițu, care tocmai a implinit 31 de…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Anca Lungu, fosta prezentatoare de la Antena, traiește o noua poveste de dragoste dupa desparțirea de Ștefan Lungu. Mai exact, aceasta are un iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , v-a dezvaluit in exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu si-a dat demisia de la "Observator", si anume faptul ca are un nou iubit milionar si ca se pregateste sa se casatoreasca pentru a treia oara, tot noi publicam si primele imagini cu fosta prezentatoare…

- Carmen Bruma și Mircea Badea sunt impreuna de aproape 18 ani și toata lumea se intreaba de ce nu au ajuns la altar pana acum, cu atat mai mult cu cat cei doi, din 2014, au devenit parinții unui baiețel, pe nume Vlad. Invitata la Antena 1, Carmen Bruma a dezvaluit amanunte picante din relația pe care…

- Simona Gherghe i-a scos fetița la fereastra casei pentru ca micuța sa vada cum cad fulgii de zapada. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a intrerupt emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a-i atrage atenția unei invitate , se bucura de weekend alaturi de familia sa. Cum in Capitala…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Stefan Lungu, fostul sot al Ancai Lungu, prezentatoarea Antenei 1, vrea sa-si refaca viata alaturi tot de o vedeta tv! Dupa ce-a dat tarcoale mai multor zane de la Digi 24 si UTV, fara prea mari sanse de reusita insa, ex-consilierul personal al Elenei Udrea, principalul martor denuntator in dosarul…

- Prezentatoarea TV, Anca Lungu, și-a anuntat șefii de la Antena 1 ca renunța la jobul in televiziune. Vedeta are o noua relație, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viața vedetei ar fi un milionar grec, care iși doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa…

- Vedeta are o noua relatie, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viata vedetei ar fi un milionar grec, care isi doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa se casatoreasca cat mai repede. Citeste si Anca Lungu, prima declaratie despre DIVORT. "Merg…

- Dupa divortul de Stefan Lungu, stirista anunta ca pleca din Romania. Anca Lungu are le activ doua casatorii si, se pare, ca nu se teme de o a treia, de data acesta cu un milionar grec, numit „Magnatul cosmeticilelor”.

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…