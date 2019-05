Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu si Radu Valcan au fost in culmea fericirii, in acest weekend, odata cu botezul micutului Andrei. Cei doi fericiti parinti si-au crestinat copilul cel mic si au dat o petrecere extraordinara in cinstea lui.

- Adela Popescu și-a botezat cel de-al doilea copil, Andrei. Pe conturile ei de socializare, vedeta a postat o fotografie de la eveniment. "Cei mai fericiți. ❤️ #botezandrei #fiulnostru", este mesajul cu care Adela Popescu a insoțit fotografia in care apare alaturi de partenerul ei de viața, Radu Valcan.…

- Astazi, Adela Popescu și Radu Valcan și-au creștinat cel de-al doilea copil, pe micuțul Andrei. Dupa slujba de creștinare a acestuia, fericiții parinți au mers la restaurant, acolo unde acum petrecerea este in toi.

- Adela Popescu a devenit pentru a doua oara mama in urma cu patru luni. De curand, ea a postat un nou articol pe blogul sau, in care le povestește admiratorilor ei despre experiența avuta cu Andrei. Prezentatoarea de televiziune a marturisit ca dupa trei luni de la nașterea micuțului Andrei a sunat speriata…

- In urma cu patru luni, Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor, despre experiența pe care a avut-o cu micuțul Andrei. Adela Popescu s-a speriat atunci cand a vazut ca dupa aproape trei luni, micutul…

- Adela Popescu și Radu Valcan au ajuns sa doarma separați. Nu pentru ca ar fi certați; ei aplica deja rețeta despre care vorbise, la un moment dat, și Andreea Balan: fiecare iși petrece noaptea cu unul dintre copii, pentru ca bebelușul se trezește des și n-are rost sa fie stricat somnul tuturor din casa.…

- Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara, la finalul anului trecut, cand a adus pe lume cel de-al doilea baiețel. Prezentatoarea de la Vorbește lumea a postat pe contul de socializare o imagine ce a starnit amuzamentul fanilor. Unii dintre aceștia considera ca soția lui Radu Valcan a gasit o…

- Radu Valcan și soția sa, Adela Popescu, au avut un schimb de replici pe rețelele de socializare. Prezentatorul de televiziune Radu Valcan a plecat la munte, in timp ce partenera sa de viața, vedeta TV Adela Popescu a ramas acasa. Pe contul sau de Instagram, Radu Valcan i-a transmis un mesaj soție sale.…