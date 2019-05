Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proportii a avut loc in apartamentul unui cuplu din "Dragoste fara secrete". Madalin si Nicoleta s-au certat foarte tare, incat tanara vrea sa se desparta de el, fara sa ii mai acorde vreo sansa.

- Timp de 100 de zile, telespectatorii vor putea urmari evolutia a sase cupluri care vin sa demonstreze ca pot „face casa buna impreuna”, atat la propriu, cat si la figurat. Izolate complet de lumea exterioara, cele sase cupluri care s-au inscris in aceasta competitie au acceptat sa isi dezvaluie viata…

- Japoneza de 21 de ani a fost nevoita sa joace doua partide, in decurs de cateva ore, cu Cibulkova si cu Buzarnescu, iar efortus depus i-a adus o accidentare din cauza careia a ratat sferturile de la Italian Open.

- Vicepreședintele PSD Doina Pana, fost ministru al Padurilor in cabinetul Mihai Tudose, a transmis, marți seara, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca respinge orice interpretare care sa induca ideea ca fosta ei șefa de cabinet sau oricine altcineva ar fi fost indicați de aceasta in dosarul aflat la DIICOT privind…

- PALERMO. Presa siciliana scria ca George Pușcaș, atacantul lui Palermo, va fi amendat dupa ce a ajuns la centrul sportiv cand echipa termina ședința de pregatire. Dar antrenorul Stellone il apara. Dupa cum prezenta povestea presa italiana, era un caz de indisciplina. Probleme pentru George Pușcaș. Și…

- Weekendul a debutat prost pentru Vica Blochina. Pe plan sentimental, blonda, despre care se stia ca are o idila cu un afacerist din Constanta, este cat se poate de singura. Lituanianca a fost parasita, cearta implicand si oamenii legii. Fotoreporterii Click! au surpins imagini graitoare cu cei doi amorezi…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat un marocan și o tanara romanca, dupa ce au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Cei doi au fost depistați in apropierea localitatii Stamora Germana și pentru ca nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza…