Primele estimari: PSD a coborat sub 30% si continua sa scada, USR/PLUS a castigat Capitala, PNL ramane favorit (Surse)

- Reprezentanti ai Clinicii Sanador din Capitala au precizat, joi, in urma controlului inopinat efectuat de ministrul Sorina Pintea in unitatea medicala, ca vizita a vizat Unitatea de Primiri Urgente, iar ministrul a venit insotit de directorul DSP. "Spitalul Sanador, cel mai mare spital privat…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 33,9% in primele trei luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 3,645 miliarde de euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In primele trei luni din 2018, deficitul comercial a fost de 2,72 miliarde…

- Leul castiga teren in continuare, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7587 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de joi. Si dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2071 de lei/unitate, cu 0,31% mai putin fata…

- Dacia a anuntat preturile din Romania pentru editia limitata Techroad, ce a fost prezentata la Salonul Auto de la Geneva din luna martie. Aceasta editie limitata este disponibila pe Duster, Logan si modelele din familia Stepway. Ea propune doua nuante noi pentru caroserie, fusion…

- Primaria Sectorului 3 anunta ca incepand de vineri se vor inchide trei benzi de circulatie pe tronsonul cuprins intre Piata Hurmuzachi (fosta Piata Muncii) si Strada Dristorului in vederea executarii lucrarilor la parcarea subterana de pe Bulevardul Decebal. Pentru aceste lucrari este necesara…

- Euro creste, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul, in schimb, continua sa scada. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7632 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara. Dolarul american a continuat sa scada, fiind cotat la 4,2175 de lei/unitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca Bucurestiul va avea o Sala Polivalenta in valoare de 138 de milioane de euro. Edilul Capitalei a mentionat ca viitoarea Polivalenta va avea o capacitate de 20 de mii de locuri. "Vom avea in sfarsit o Sala Polivalenta, o sala multifunctionala…

- O parte dintre actorii Teatrului National din Capitala, intre care Victor Rebengiuc, Marius Manole si Mihai Calin, au protestat, duminica seara, in fata institutiei, ei cerand abrogarea OUG 7 si demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia au declarat ca, in primul rand, au venit…