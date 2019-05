Primele estimări ale componenței PE în urma rezultatelor parțiale Viitoarea componența a Parlamentului European, bazata pe rezultatele oficiale finale și provizorii din 21 de țari, și a estimarilor din 7 state membre, confirma regresul principalelor doua grupuri politice de centru-stanga si centru-dreapta si progresele realizate de liberali si de Verzi. Primele rezultate la nivel european provin din Rezultate finale din 6 țari: Cehia, Letonia, Cipru, Slovacia, Slovenia, Spania;Rezultate oficiale provizorii din 15 țari: Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Suedia;Estimari… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

