- Bancile sunt tot mai putin interesate sa imprumute statul roman. La cea mai recenta licitatie de titluri de stat, organizata de Ministerul Finatelor, au oferit o suma mai mica decat cea pe care intentiona statul sa o imprumute. In schimb, au accesat...

- In aceste conditii, bancile locale ar urma sa plateasca in contul taxei pe active circa 5 miliarde de lei in 2019, potrivit calculelor ZF. Valoarea medie a ROBOR in ultimele trei luni din 2018 s-a situat la 3,17% pe an, nivel care corespunde unei taxe pe activele bancare de 0,3%. Cum…

- Potrivit unei analize a Bancii Nationale a României, de anul viitor nicio banca nu va mai avea profit. Iar primele semne vor aparea chiar din acest an. Potrivit studiului Bancii Nationale, anul acesta, doar 4 din cele 23 de banci din tara vor mai avea profit. Iar odata cu timpul, situatia…

- „Taxa pe lacomie“ aplicata activelor bancilor va avea efecte puternic negative asupra intregii economii. Intregul sistem bancar romanesc va fi adus pe pierdere, creditele vor deveni mai scumpe, iar intreaga economie a tarii va frana.

- Pe fondul intrarii in vigoare a controversatei ordonanțe a "taxei pe lacomie", sectorul bancar romanesc ar deveni neprofitabil incepand cu anul 2019 și ar inregistra o pierdere estimata de 680 de milioane de lei in acest an și de aproape 3,4 miliarde de lei in 2020. In aceste condiții, doar patru banci…

- Actiunile Banca Transilvania (TLV) si BRD au revenit puternic pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) dupa ce, in seara zilei de vineri, Guvernul a aprobat o varianta revizuita a taxei pe active. Fata de versiunea initiala a legii, sumele platite de banci...

- Masurile propuse de proiectul de OUG privind taxarea activelor sectorului bancar in functie de amplitudinea deviatiei mediei trimestriale a indicelui ROBOR fata de pragul de referinta (1,5%), va genera o serie de efecte puternic negative in economie, au afirmat, intr-un comunicat analistii financiar-bancari.

- Noi ne vom referi acum strict la taxa pe lacomie, dupa cum a definit-o ministrul. Dezavantajul principal al acestei taxe este ca, in final, bancile vor transfera costurile catre clienți. Și mai e important un lucru: atunci cand Romania se va duce sa ia bani de pe piețele internaționale, va da nas in…