- Pe parcursul a doua zile, la Sinaia s-a desfașurat seminarul de instruire a presedintilor subfilialelor apartinand Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania – filiala Dambovita. Seminarul a avut rolul de a optimiza activitatea subfilialelor, care sa ofere alternative de dezvoltare adaptate necesitatilor…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni, ca Guvernul condus de premierul Mihai Tudose „trebuie sa ramana in functie”, și a precizat ca Partidul Social Democrat trece astazi printr-o mare incercare. „Eu cred ca Guvernul Romaniei condus de Mihai Tudose trebuie sa ramana…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din România, a vorbit pe marginea actualei crize politice din rândul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului României.…

- In cadrul intalnirii avute vineri cu premierul Tudose, vicepresedintele Ford, Andrew McCall, a prezentat stadiul de dezvoltare al investitiei companiei, precum si proiectele de perspectiva pentru uzina de la Craiova. „Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Fostul premier Victor Ponta se declara dezamagit si indignat de conducerea PSD, subliniind ca, ''daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere, atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa''. …

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte produse la Craiova si pentru a utiliza mai bine capacitatea de productie a fabricii…

- Lucretia ‘Lucky’ Marinescu a murit in dimineata zilei de 10 ianuarie, fosta mare cantareata de muzica usoara fiind grav bolnava de mai multa vreme. Avea 83 de ani. Anuntul a fost facut joi, de fiul sau, Lawrence Marinescu. ”Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii ’70, s-a stins…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Europarlamentarul Tokes Laszlo sustine ca maghiarii din Romania pot cinsti Centenarul numai in cazul in care vor avea drepturile lor si vor putea sa se simta acasa in tara lor. Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), a declarat ca, in 2018, va sarbatori centenarul infiintarii…

- Dupa 28 de ani de pseudo-democrație, România este mai dezbinata ca oricând. În acest moment, putem vorbi chiar de doua Românii, una MUTA, a îmbuibaților, și una VOCALA, combativa dar neputincioasa, formata din

- Cațiva nostalgici s-au adunat și in acest an la mormantul lui Nicolae si al Elenei Ceaușescu din cimitirul Ghencea. Au adus cu ei coroane de flori și lumanari pentru dictatorul care a fost executat prin impușcare chiar in ziua de Craciun, acum 28 de ani. Oamenii sustin ca sunt inca simpatizanti ai…

- Dan Mitrea este unul dintre eroii cu care se mandrește Romania. Este medic specialist neurolog și a ales sa iși continue activitatea in țara. Iata care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.

- A fost nevoie sa moara ultimul rege din istoria Romaniei pentru a i se recunoaste meritele. Trei zile de doliu national au fost decretate in Romania, timp in care mii de oameni au mers la Palatul Regal din Bucuresti sa ii aduca Regelui Mihai un ultim omagiu. Alte mii de oameni au asistat la ceremonia…

- Presedintele Klaus Iohannis scrie sambata, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook : "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai I, care, cu demnitate si curaj, si-a reprezentat tara in unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. "

- Regele Mihai va fi inmormantat, astazi, in jurul orei 19.00 la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Romanii iși iau ramas bun de la Regele Mihai I. Sicriul este deja scos in Piata Palatului din București. Reprezentantii cultelor religioase isi…

- "Am avut o prima intalnire in calendarul consultarilor. Am transmis aseara modificarile pe care le dorim la proiectul de contract-cadru. (...) Nu am terminat, nu am semnat niciun proces verbal, nu am obtinut nimic. (...) Daca nu se rezolva revendicarile noastre la 1 ianuarie, noi nu mai semnam act…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul Ședinței solemne comune a Parlamentului dedicate omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I. Președintele a reamintit de momentul in care regele Mihai nu a fost lasat sa intre in Romania.”Onoram astazi, cu profund respect,…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere cu secretarul general al Serviciului European pentru Actiune Externa/SEAE, Helga Schmid, in marja Consiliului Ministerial al OSCE, se arata intr-un comunicat al MAE, remis joi Agerpres.Potrivit…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis vineri un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. "În numele Guvernului Statelor Unite ale Amerciii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a crearii României moderne. Statele…

- Ambasadorul Republicii Armenia in Romania, Hamlet Gasparian, aflat la incheierea misiunii sale diplomatice, a apreciat politica Romaniei in domeniul protectiei drepturilor minoritatilor in cadrul unei vizite de ramas-bun, fiind primit de ministrul Teodor Melescanu.Potrivit unui comunicat al…

- Cristina Stamate a fost considerate una dintre cele mai frumoase actrite din Romania. In tinerete si-ar fi dorit sa devina avocat, dar a fost indrumata catre actorie. Actrita a Teatrului de Revista Constantin Tanase, vedeta a jucat in sute de spectacole.

- Berluni, unul dintre cele mai prestigioase magazine online care ofera sisteme complete de incalzire, a participat anul acesta la cea de-a 12-a editie a Galei Premiilor eCommerce, care a avut loc pe 15 noiembrie. In cadrul mult asteptatului eveniment dedicat antreprenorilor care detin business-uri in…

- ”Zumrudu-u Anka-Smurg Musical organizat cu sprijinul Președinției ofera minunate momente de neuitat, fiind rezultatul muncii unei echipe cu membrii proveniți din mai multe discipline intercalate pe aceeași scena. Ca muzical, prin abordarea sa polifonica, acest spectacol dezvaluie intregii lumi pașii…

- Legenda a muzicii romanești, Ilie Micolov a fost vaduvit de sentimentul dragostei, desi capodopera sa, „Dragoste la prima vedere”, fost liantul a sute de iubiri. Dupa ani de atenție, admirație și bani, artistul iși duce traiul parasit de familie, izolat intr-un mic apartament in care a devenit prizonier…

- In februarie 2015, Alba Iulia devenea al doilea oraș din Romania in care se extindea Azets, lider in servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane și consultanța in țarile nordice. Ultimii ani au fost benefici pentru compania cu sediul principal la Sibiu, care grație stilului inovator de lucru…

- Timp de 20 de ani judetele de la granita dintre Romania, Ungaria si Serbia care fac parte din euroregiunea Dunare-Cris-Mures-Tisa (DKMT) au reusit impreuna sa puna in practica proiecte importante.

- Au fost prieteni și s-au vizitat reciproc. Au fost dictatori. Soțiile lor seamana in anumite privințe. Numai ca unul a sfarșit violent, in decembrie 1989, in timp ce al doilea, mai ințelept, și-a dat demisia. Ramane de vazut ce se va intampla cu Robert Mugabe și soția lui, extravaganta Grace.

- „Performanta noastra financiara este o reflexie a capacitatii noastre de a raspunde nevoilor de ingrijire medicala. Estimarile noastre din acest moment indica venituri totale in valoare de aproape 750 milioane lei, respectiv echivalentului unei cresteri de aproximativ 16% a veniturilor in acest an fata…

- „Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegatia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne paraseasca pentru Partidul Popularilor Europeni!? Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasa decat cea…

- Agentia Nationala de integritate, semnal dur catre Guvern dupa ce Comisia Europeana a publicat raportul MCV. Agentia atrage atentia asupra faptului ca Executivul european a remarcat progresele facute de ANI, in ciuda scaderilor de resurse destinate anului 2017, se arata intr-un comunicat al Agentiei…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, marti seara, dupa ce Romania a fost invinsa cu 3-0 de Olanda, ca nu a remarcat nimic pozitiv in acest meci si l-a criticat pe selectionerul Cosmin Contra pentru folosirea lui Eric Bicfalvi. "Noi nu am avut in dreapta, acolo a fost problema in primul rand.…

- Deși pare greu de crezut, Nicolae Ceușescu nu avea, nici pe departe, cel mai mare salariu din Romania cat timp a fost președinte. Nicolae Ceaușescu, a carui semnatura se vinde la Iași cu o suma fabuloasa , a fost impușcat in urma Revoluției din 1989. Dictatorul comunist, care a fost casatorit cu Elena…

- Gigi Becali a declarat ca a vorbit cu Ovidiu Popescu, iar acesta i-a spus ca nu o cunoaste pe tanara. Scandal MONSTRU la meciul FCSB-Hapoel Beer Sheva. Sotiile stelistilor, BATAIE CRANCENA in WC-ul de la loja VIP "Este o minciuna. Asa am informatii. Fata asta inventeaza, nu e nimic…

- Steaua a reusit sa se califice in primavara europeana si e lider in Liga I, dar scandalurile nu ocolesc vicecampioana Romaniei. In pauza meciului cu Hapoel Beer-Sheva, sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii ar fi batut-o in toaleta pe presupusa amanta a mijlocasului venit de la Poli Timisoara.Mai…

- ”Va multumim ca ne-ati fost alaturi de-a lungul timpului (la finele anului implinim deja 10 ani de activitate) si ca datorita voua agentia Roxy Travel este deja un nume destul de cunoscut pe piata turistica . Ne-am lovit de multe situatii bune dar si rele,uneori singuri, alteori alaturi de…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate cu palatul presedintelui Iohannis, Vila Lac 3. Construit in perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, imobilul a fost destinat protocolului pentru sefii de stat. Aici a locuitA si Traian Basescu vreme de zece ani, dar si o scurta…

- Au trecut șapte ani de cand chef Florin Dumitrescu și partenera lui de viața s-au vazut pentru prima data, insa puțini știu cum aratau aceștia la prima lor intalnire. Chef Florin Dumitrescu, care a dezvaluit ca exista un aliment caruia nu-i poate rezista , este indragostit pana peste cap de partenera…

- Romania este un partener de incredere de care depinde atractivitatea proiectului european, insa trebuie sa asigure un sistem de impozitare și de transferuri sociale mai eficient și echitabil, a declarat vineri Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru moneda euro…

- "Vrem sa creștem mai repede și este normal pentru a reduce decalajele. Dar ca sa creștem mai repede trebuie, insa, sa marim potențialul de creștere. Asta inseamna, in mod concret, ca potențialul factorilor de producție trebuie marit. Asta este o problema de investiții publice, care au fost intotdeauna…

- Trei din companiile straine care au primit, impreuna, cele mai mari contracte de infrastructura din Romania ultimului sfert de secol, au intrat in constiinta publica nu prin amploarea proiectelor...

- De la cele mai mici varste, copiii erau invatati in scoala diverse cantece prin care se aduceau laude partidului, si proslaveau asa-zisele realizari ale lui Nicolae Ceausescu si ale "savantului de renume mondial" Elena Ceausescu. "Port in inima partidul \ Si la gat port tricolor, \ Port…

- In anul 1975, Margaret Thatcher, o personalitate politica marcanta din istoria Marii Britanii, a vizitat Romania, ocazie cu care s-a intalnit cu sotii Ceausescu. Daca presedintele Nicolae Ceausescu i s-a parut o persoana diferita fata de restul dictatorilor comunisti, Elena Ceausescu i-a creat "Doamnei…

- Printesa Marina Sturdza s-a stins la New York, dupa o lunga suferinta. A venit ultima data in tara anul acesta, cand l-a intampinat pe printul Charles, in aprilie, scrie stirileprotv.ro . Printesa a plecat din Romania pe cand avea doar cativa ani, pentru a scapa de persecutiile comuniste, si a luat…