- Vasile Miriuta (50 de ani) e noul antrenor al celor de la Hermannstadt, formatie cu care a semnat un contract valabil pana vara viitoare, cu posibilitate de prelungire, iar "Tati" e incantat de ce a gasit la Sibiu, scrie Mediafax.Fostul mijlocas central vine pentru a-l inlocui pe Alexandru…

- "In urma analizei ultimelor rezultate ale echipei noastre si considerand ca e nevoie urgenta de un soc la echipa, FC Hermannstadt se vede nevoita sa anunte despartirea de antrenorul sau, Alex Pelici, omul caruia ii datoram multe dintre extraordinarele performante din ultimul an. Iti multumim din…

- AFC Hermannstadt a anuntat plecarea antrenorului Alexandru Pelici de la conducerea tehnica a echipei, informeaza news.ro."In urma analizei ultimelor rezultate ale echipei noastre si considerand ca e nevoie urgenta de un soc la echipa, FC Hermannstadt se vede nevoita sa anunte despartirea de…

- FC Hermannstadt negociaza ultimele detalii ale despartirii de Alexandru Pelici, iar Vasile Miriuta va fi pe banca la urmatorul meci din campionat, cu Astra Giurgiu. Sibienii au traversat insa o serie extrem de proasta, care l-a costat postul pe Pelici: are un singur punct in ultimele sase…

- Echipa sibiana a pus capat seriei de rezultate negative in Liga 1. Dupa 5 infrangeri consecutive, FC Hermannstadt a terminat la egalitate meciul disputat pe Stadionul ”Ion Oblemenco”, cu CSU Craiova, scor 1-1. Read More...

- Mijlocașul lateral Tiberiu Serediuc, 26 de ani, a semnat azi un contract cu AFC Hermannstadt. Fostul jucator al celor de la FC Botoșani a semnat pe un an cu nou-promovata antrenata de Alexandru Pelici, tranzacția fiind intermediata de impresarul Flurian Vulturar. "E o noua perioada din cariera mea.…

- Dragos Patraru, realizatorul emisiunii „Starea Natiei“, a oferit primele declaratii despre revenirea pe micile ecrane, anuntand ca a facut o investitie serioasa in viitorul sezon, iar acest lucru se va vedea in calitatea programului.

- Antrenorul principal al echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, inaintea plecarii la Tg. Mureș, unde sibienii vor debuta in Liga 1, in fața echipei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, ca jucatorii sai sunt pregatiți pentru o noua provocare. Read More...