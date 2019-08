Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop cere de urgenta ca autoritatile sa o audieze din nou pe Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca! Avocatul familiei Luizei spune ca este foarte probabil ca femeia sa se fi aflat in casa groazei atunci cand Dinca le-a rapit atat pe Luiza Melencu, cat si pe Alexandra Macesanu.

- Luiza Melencu, o tanara de 18 ani din Dolj, a fost ucisa, conform declarațiilor criminalului, in luna aprilie. Deși familia a sunat la poliție și s-a deschis și un dosar penal, instrumentat de DIICOT, familia nu a aflat nimic pana cand nu s-a descoperit ca o alta fata, Alexandra Maceșanu, a disparut…

- Anchetatorii au venit cu un nou mandat de percheziție pentru a putea cauta noi probe in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Cercetarile au fost, astfel, reluate, luni dimineața. Procurorii DIICOT și criminaliștii au revenit astazi in Caracal cu un nou mandat pentru a cauta noi probe in locuința lui…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…

- Romania este cu ochii pe Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care a rapit și a ucis doua tinere, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Poliția a fost acuzata ca nu și-a facut treaba cum trebuie. De curand, un nou scandal a izbucnit in acest caz!

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, susține ca familia ei va transmite un punct de vedere cu privire la faptele tatalui ei, in urmatoarele zile.

- Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima de la Caracal și spune ca probele ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, din butoiul unde au fost gasite mai multe ramașițe umane, aparțin Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, rapita miercuri. “Stenogramele pur și simplu…

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre Gheorghe Dinca. Dupa ce barbatul de 66 de ani a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, avocatul acestuia a raspuns la intrebarea de pe buzele tuturor: a mai comis alte crime Gheorghe Dinca?