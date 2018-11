Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret cu iubitul sau tinerel, iar viata sa a luat-o din nou pe un drum normal si fericit. Totul s-a intamplat, insa, in mare secret, iar noi avem toate detaliile. Brigitte Sfat a oferit un interviu in exclusivitate pentru Spynews.ro, in care a vorbit despre decizia…

- Maria Ilioiu, una dintre cele mai cunoscute ispite de la “Insula Iubirii”, le-a impartașit fanilor mai multe amanunte despre problemele medicale cu care s-a ales dupa ce și-a facut un nou tatuaj. Vedeta de la Antena 1 s-a evervat și mai mult dupa ce artist tatuatorul, care i-a facut cel mai recent desen,…

- Zilele trecute, in presa mondena au aparut zvonuri despre o nunta secreta! Lora și Ionuț Ghenu și-ar fi unit destinele fara sa spuna la nimeni, iar fanii au i-au luat la intrebari imediat. Se pare, insa, ca nu este vorba despre casatorie. Intr-adevar, cei doi au ajuns la biserica, dar pentru a se logodi.…

- Atunci cand credeam ca nimic nu ne mai poate surprinde, Conchita de Romania a lansat o veste-bomba in showbiz. Vedeta s-a gandit sa se apuce de muzica, iar intențiile sunt cum nu se poate mai serioase.

- Ruby a fost prezenta la o emisiune TV și a vorbit despre relația celui mai bun prieten al sau, Dorian Popa, cu care și colaboreaza pe plan profesional. Vedeta a lasat sa se ințeleaga cu artistul s-a casatorit in secret cu iubita lui, Claudia Iosif, sau Babs, așa cum i se mai spune. „Soția lui […] The…

- Astazi, toata presa vuiește in urma unor zvonuri conform carora Irinel Columbeanu s-ar fi desparțit de iubita tinerica, Oana Cojocaru. Cum exista multe semne de intrebare, reporterii Spynews.ro au reușit sa puna mana pe prima declarație a afaceristului de la Izvorani.