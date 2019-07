Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Radu Mazare a ajuns vineri la Penitenciarul Rahova pentru a-l vedea pe fostul primar, dat fiind faptul ca este ziua lui de nastere, implinind varsta de 51 de ani. Despre aceasta revedere emoționanta a povestit Raducu Mazare, fiul fostului edil al Constanței, in cadrul unei convorbiri telefonice…

- Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata de cateva luni. Intalnirea intre cei doi lideri in zona demilitarizata, care este fara precedent, vine dupa ce liderul de la Casa Alba a postat pe Twittter ca dorește sa se intalneasca cu liderul nord-coreean, relateaza…

- Celebra cantareata Otilia Bilionera este indragostita nebuneste, motiv pentru care a acceptat propunerea partenerului ei de a se casatori. Totul s-a desfasurat in mare secret, insa cum artista a oferit detalii despre marele eveniment, noteawza click.ro. Invitata in platoul emisiunii “Vorbeste Lumea”,…

- Gabriel, soferul roman care a impiedicat un tanar sa se sinucida, in Italia, a intervenit vazand ca agentii veniti pe autostrada erau depasiti de situatie: "Politistii nu stiau ce sa faca". Romanul e coleg de echipaj cu sotia lui, Bianca, era si ea in camion cand tanarul italian a fost salvat…

- In drumul lor spre vama Giurgiu, via Bulgaria și Grecia, TIR-urile și camioanele strabat un cartier marginaș al orașului Giurgiu Deși locuiesc oameni pe ambele parți ale șoselei, drumul nu are trotuare și, pana de curand, nu a avut nici treceri de pietoni Stana Badalan și-a gasit sfarșitul pe acest…

- Trupul neinsufletit al creatorului de moda a fost adus la morga Cimitirului Central din Constanta. Anchetatorii asteapta primele rezultate ale necropsiei care vor stabili si momentul decesului.

- Toader a precizat ca in intalnirea pe care a avut-o cu Viorica Dancila miercuri seara, premierul i-a spus ca nu-i poate cere sa-si dea demisia, ci sa aprecieze el asupra situatiei. „Premierul mi-a spus ieri, textual: Eu nu pot sa va cer demisia, dumneavoastra apreciati, va ganditi si maine ne intalnim…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, pentru dezbatere si vot, de la ora 16.00, motiunea simpla la adresa ministrului Justitiei, intitulata “Justitia, victima sigura in mainile lui Toader”. Senatorii au amanat de doua ori votarea acesteia din lipsa de cvorum. https://www.romaniatv.net/tudorel-toader-primele-declaratii-despre-demisie-e-o-decizie-personala-nu-ma-consult-cu-tariceanu_470053.html