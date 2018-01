Stiri pe aceeasi tema

- Au pus capat relatiei in vara, dar Adrian Cristea nu se poate obisnui cu gandul despartirii de Maria Pauna. Aflat la LOFT, “Printul” a reperat-o pe ”Regina sprancenelor”, a incercat sa poarte o discutie cu ea, insa ex-fotbalistul si-a luat flit din partea fostei partenere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Este informația momentului: premierul a demisionat! Iata ca dupa anunțul serii, informațiile despre ceea ce se va intampla au inceput sa curga. Deși inițial Paul Stanescu era anuntat ca urmas al lui Tudose la Palatul Victoria, Dan Andronic a anunțat laTVR ca Mihai Fifor este favorit la postul de prim…

- Denisa Tanase, primele declarații despre noul iubit. Artista a recunoscut ca a fost alaturi de acesta in Dubai, insa vrea sa ramana in continuare discreta, in ceea ce privește viața personala. Interpreta marturisește ca pregatește un nou proiect, despre care va dezvalui mai mult in urmatoarea perioada.…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- Dupa ce au aparut zvonuri ca ar avea o relație cu Aida Preda, cantareața de muzica populara, Marcel Toader a recunoscut ca a mai incercat s-o cucereasca pe artista, insa nu s-a concretizat nimic, scrie click.ro. Desi divortul de Maria Constantin nu s-a finalizat, acesta nu exclude pe viitor posibilitatea…

- In plin divort de Maria Constantin, au aparut zvonuri ca Marcel Toader si-ar fi gasit alinarea in bratele cantaretei de muzica populara Aida Preda. Afaceristul a confirmat ca a incercat sa o cucereasca pe bruneta, dar ca nu s-a concertizat nimic, in cele din urma, dar ca sunt foarte buni prieteni.

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Flavia Mihașan a vorbit la Neatza despre excursia din Miami. ”A fost o cea mai tare vacanța din viața mea”, a spus asistenta tv. De asemenea, Flavia a mai marturisit ca și-a facut facut și un tatuaj la celebrul salon Miami Ink.

- Catrinel Sandu a facut anuntul cu doar cateva zile anainte de trecerea in noul an: divorteaza! Ea s-a despartit de tenismenul Gabriel Trifu, tatal copiilor ei. Catrinel a stat o buna perioada din viata in America, dar s-a intors recent in tara. Aici a facut dezvaluirea care i-a luat pe multi prin surprindere.…

- Raluca Dumitru și Razvan Botezatu sunt doua persoane foarte iubite de catre public. Prezentatorul și asistenta TV i-au obișnuit pe oameni cu diferite tachinari de-a lungul timpului, iar acum, la sfarșit de an, bruneta a spus lucrurilor pe nume.

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete TV de la noi, Rocsana Marcu, iși petrece Sarbatorile de iarna singura, intrucat, de ceva vreme, mai exact de 2 luni, relația dintre ea și președintele Partidului Romania Unita, PRU, Bogdan Diaconu s-a incheiat. Fosta vedeta TV a facut primele declaratii despre separare!…

- Castigator iUmor 2017: Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou castigator! Ana Maria Calita a cucerit duminica seara aplauzele si laudele juratilor, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea castigatoare ”iUmor”…

- In ziua in care Regele Mihai a parasit aceasta lume foarte multi actanti ai scenei politice au ales sa transmita public mesaje de compasiune si de regret. Printre ei, si primul presedinte al Romaniei de dupa 1989. “Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai…

- Keo si iubita lui, Alexandra Pavel, traiesc o mare bucurie. Blonda va deveni mamica pentru prima data luna viitoare. Misty a reusit sa tina ascunsa sarcina pana acum, iar nimeni nu se gandea ca artista le va face o asemenea surpriza.

- Profesionalismul la job reprezinta unul dintre atributele pe care ar fi bine sa il aiba orice angajat, indiferent de compania sau de domeniul de activitate in care lucreaza. Profesionalismul nu sta, neaparat, in respectarea unor reguli stricte, ci are legatura, mai degraba, cu atitudinea de la serviciu.…

- Oana Zavoranu a oferit pentru Antena Stars primele declarații, dupa ce a dat startul donațiilor. Sute de oameni s-au imbulzit la apartamentul de pe calea Dorobanți pentru a intra in posesia articolelor vestimentarea scumpe ale vedetei.

- Dupa ce a ascuns tuturor ca iubeste din nou, Roxana Ciuhulescu s-a destainuit azi, in cadrul emisiunii "La Maruta". Vedeta a vorbit atat despre noul iubit, dar si despre fostul sot, Mihai Ivanescu, de care s-a despartit vara aceasta.

- "Eu zeci ani am fost la domiciliu cu copii si nu am intocmit niciun fel de acte. Nu exista document scris ca eu as fi facut ceva. (...) Atata timp cat nu sunt un om acuzat de ceva, doar ca sunt suspect, asta nu inseamna nimic", a spus Sanda Ladosi. Intrebata daca sotul ei este nevinovat, artista…

- Alexandru Arsinel a declarat joi seara ca a vrut sa vorbeasca cu Stela Popescu joi dimineata, insa nu i-a raspuns la telefon. Actorul crede ca regretata actrita a murit inca de miercuri. "Niciodata nu s-a plans de ceva. Alaltaieri am intrebat-o ce facem in Spania. Azi dimineata am sunat-o…

- Primele declarații ale lui Daniel Robu dupa ce a devenit tata de baiat. Discret cu viața personala, artistul a ținut secret acest lucru, pana zilele trecute cand a impartașit bucuria cu fanii lui. Invitat in cadrul emisiunii Agenția VIP, Daniel Robu a povestit cum i s-a schimbat viața și ce a mai facut…

- Gabriel Coveseanu va fi prezentatorul unui nou reality show difuzat de Pro TV, asemanator unor emisiuni difuzate deja de principalii rivali, Antena 1 si Kanal D. Reprezentantii Pro TV il anunta pe Cove ca prezentator al show-ului „Ma insoara mama!“ („Who wants to marry my son“), format asemanator emisiunilor…

- Ce a facut Bianca Dragușanu inainte sa ramana insarcinata.Prezentatoarea tv a recunoscut pentru prima oara acest lucru, in direct, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna o fetița și se ințeleg…

- ...Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el.Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

- Andra, fiica cea mare a afaceristului din Falticeni ucis de fata cea mica, a vorbit pentru prima data despre drama familiei ei. Tanara a scris un mesaj public adresat tatalui si surorii sale mai mici.

- Gabi Jugaru, aventura cu o blonda casatorita. Acesta a vorbit in direct la tv, despre un episod din viața lui amoroasa. Omul de televiziune a recunoscut ca s-a iubit cu o femeie maritata. Mai mult, Gabi Jugaru a dezvaluit ce i-a zis soțul femeii, care este mai tanar cu 20 de ani. ”El nu e in țara.…

- Mihaela Borcea a trecut prin momente grele, unul dintre ele fiind divortul de fostul dinamovist, Cristian Borcea, cu care are trei copii. In ultima vreme, vedeta a luat mai multe kilograme, cel mai probabil din cauza stilului de viata dezorganizant si stresant.

- Maria Gavril, preoteasa cara a suferit care a suferit multiple traumatisme intr-un accident rutier petrecut in urma cu cateva saptamani, in care i-au murit sotul si doua fetite, a parasit sectia de Terapie Intensiva. Femeia a tinut sa le multumeasca medicilor si tuturor celor care au ajutat-o sa ramana…

- Catalin Botezatu, primele declaratii despre moartea suspecta a matusii lui. Femeia s-a stins din viața zilele trecute. Designerul nu a putut spune prea multe despre durerea din suflet, mai ales ca sora mamei lui i-a fost aproape de cele mai multe ori. „S-au intamplat lucrurile astea si altor oameni…

- Diana Dumitrescu nu se mai ascunde și recunoaște pentru prima oara ca iși dorește un copil cu actualul ei iubit, care spera sa fie și ultimul. Actrița a facut declarații sincere, in direct la tv. Diana Dumitrescu traiește cea mai fumoasa perioada din viața ei, alaturi de afaceristul Alin Boroi. Cei…

- Mirabela Dauer spune totul despre relația cu Raoul, in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, dar și despre viața ei sentimentala. Artista a fost intotdeauna o persoana discreta. Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut…

- Lavinia face primele declarații de la nunta secreta cu Ștefan Banica. Vedeta susține ca momentan nu-și doreste un copil și ca este foarte fericita, mai ales ca in urma cu doua luni a devenit doamna "Banica".

- Lora a spus “Ramas bun”, la aproape doi ani de cand a confirmat relația cu Ionuț Ghenu. De altfel, in ultima perioada artistei i-a mers tot mai bine pe plan profesional, așa ca a lansat clipurile pe banda rulanta. Lora a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata. Transformarea…

- Cantareata si actrita americana Selena Gomez (25 de ani) si cea mai buna prietena a ei, care i-a salvat viata donandu-i unul din rinichii ei, au vorbit in premiera despre starea de sanatate critica in care s-a aflat artista inainte de operatie.

- Selena Gomez sufera de o boala cumplita - Lupus. Recent, artista a suferit o interventie chirurgicala, din cauza caruia a fost nevoita sa se retraga din muzica, pentru o perioada nedeterminata de timp. Selena a primit un rinichi nou de la cea mai buna prietena a ei, Francia Raisa.

- BALANȚA: Primele luni ale anului 2018 vor fi foarte dificile pentru nativii din aceasta zodie din toate punctele de vedere. La locul de munca vor fi nevoiți sa indure multe lucruri care ii deranjeaza. Chiar daca au muncit mult și se așteapta sa primeasca o marire de salariu sau sa fie…

- Cuadratura Luna-Marte poate provoca probleme de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Într-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile întâmpinate, sa încercam…

- Adrian Cristea nu pierde vremea atunci cand e vorba de iubit! Fostul fotbalist a ”marcat” din nou, de data asta ”tinta” este o bruneta focoasa, pe nume Codruta. Relatia celor doi pare ca prinde avant, ”Printul” laudandu-se prietenilor cu noua cucerire.

- Fata cea mare a lui Liviu Varciu a dat tot din casa si le-a dezvaluit prietenilor cum se intelege cu iubita tatalui ei. Carmina nu s-a ferit deloc si a spus totul despre relatia cu ”mama vitrega”.

- Alexandru Constantin a rupt tacerea si a dezvaluit cum a reactionat Marcel Toader cand a aflat ca sotia lui, Maria Constantin, a filmat goala, in pat alaturi de el. Actorul a spus ca fostul sot al cantaretei l-a sunat imediat.

- Nicolae Dica nu a ezitat sa vorbeasca despre rivala Dinamo, de la care vrea unul dintre cei mai buni jucatori, slovacul Adam Nemec. "Spunea domnul Miriuta ca un schimb Nemec - Budescu nu l-ar deranja. Nu vrea Budi sa mearga la Dinamo... Nemec este un jucator cu mare experienta. Joaca in nationala tarii…

- Lumea inca o mai striga „bebelușa”, dar „este o porecla care la un moment dat era reprezentativa și in același timp ma definea ca persoana”, incepe ea sa explice. „Acum, cand am 2 copii și mult mai multe responsabilitați, sunt mama multor «bebeluși»”, se amuza Oana.

- Ce face baiețelul Elenei Gheorghe pentru surioara lui, Amelie Nicole, care a fost creștinata joi, 20 octombrie. Elena Gheorghe a trait emoții intense in ziua in care și-a botezat fetița . Artista a povestit cum a decurs evenimentul, dar și despre relația pe care baiețelul ei o are cu sora lui. Ce face…